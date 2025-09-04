विज्ञापन

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते कई फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं. सितंबर में क्या खास होने वाला है आइए आपको बताते हैं.

September OTT Releases: सैयारा से लेकर बैड्स ऑफ बॉलीवुड तक, सितंबर में होगी इन फिल्मों और वेब सीरीज की बहार, देखें पूरी लिस्ट
ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सितंबर में डबल डोज़ मनोरंजन
नई दिल्ली:

सितंबर का महीना ओटीटी के लिए बहुत खास होने वाला है. इस महीने कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली है. कुछ एक दम ओरिजिनल कंटेंट होने वाला है तो कुछ फिल्में सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी. सितंबर के पूरे महीने में फिल्मों और वेब सीरीज का तांता लगने वाला है. सस्पेंस से लेकर रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा सब इस महीने देखने को मिलने वाला है. आइए आपको इस लिस्ट के बारे में बताते हैं.

इंस्पेक्टर जेंडे
मनोज बाजपेयी एक बार फिर इंस्पेक्टर बनकर वापसी करने जा रही हैं. उनकी ये सीरीज चार्ल्स सोभराज के अरेस्ट पर आधारित है जो कि 70 और 80 के दशक में एक फेमस क्रिमिनल था. ये शो 5 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रहा है.

मालिक
राजकुमार राव का एक्शन अवतार देखकर हर कोई चौंक गया था. ये एक एक्शन-क्राइम फिल्म से जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी. अब ओटीटी पर लोगों को इंप्रेस करने के लिए तैयार है. ये फिल्म 5 सितंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.

आंखों की गुस्ताखियां
संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर ने विक्रांत मैसी के साथ आंखों की गुस्ताखियां एक रोमांटिक फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 5 सितंबर को जी5 पर रिलीज होने वाली है.

घाटी
तेलुगू एक्शन-क्राइम ड्रामा अनुष्का शेट्टी एक महिला की कहानी है जो ड्रग्स की मार्केट में फंस जाती है. ये फिल्म पहले ही सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. 5 सितंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.

कुली
रजनीकांत की फिल्म कुली 14 अगस्त को रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है और अभी भी छाई हुई है. कुली 11 सितंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.

सैयारा
अहान पांडे और अनीत पड्डा की डेब्यू फिल्म सैयारा साल की बेस्ट लव स्टोरी में से एक है. ये रोमांटिक म्यूजिक ड्रामा 12 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.

डू यू वॉना पार्टनर
इस कॉमेडी-ड्रामा सीरीज में तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी लीड रोल में नजर आने वाली हैं. इस शो में तमन्ना और डायना के साथ जावेद जाफरी, श्वेता तिवारी, नकुल मेहता और रणविजय सिंह अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. ये सीरीज 12 सितंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.

बैड्स ऑफ बॉलीवुड
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान डेब्यू करने जा रहे हैं. वो एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर बनकर एंट्री कर रहे हैं. उनकी सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर आने वाली है. इस सीरीज में बॉलीवुड के अनकहे किस्से दिखाए जाएंगे.

द ट्रायल सीजन 2
काजोल एक बार फिर वकील बनकर वापस आ रही हैं. उनका द ट्रायल का सीजन 2 द गुड वाइफ्स का एडेप्टेशन है. शो की कहानी नोयोनिका सेनगुप्ता के इर्द-गिर्द घूमती नजर आएगी जो 10 साल बाद कोर्टरूम में वापसी करने वाली हैं.  

