कौन हैं आन्या सिंह? बॉर्डर 2 से बटोर रही हैं सुर्खियां, शाहरुख -आर्यन के साथ कर चुकी हैं काम

बॉलीवुड में अब कई नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं. नए-नए एक्टर्स और एक्ट्रेस बॉलीवुड में एंटर कर चुके हैं. बीते साल की तरह इस साल भी बॉलीवुड में नए फेस नजर आने वाले हैं. इसमें एक नाम है एक्ट्रेस आन्या सिंह का, जो आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आई थीं. इस सीरीज से आन्या सिंह चर्चा में आईं. इस सीरीज से पहले आन्या कई फिल्में कर चुकी थीं. सीरीज में आन्या सिंह ने लीड एक्टर की मैनेजर का रोल प्ले किया था. इसी के चलते उन्हें शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी की बेटी मान लिया गया था. स्त्री 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम कर चुकीं एक्ट्रेस फिलहाल हालिया रिलीज फिल्म बॉर्डर 2 में नजर आ रही हैं. चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं आन्या सिंह?

यशराज बैनर से हुई शुरुआत



आन्या सिंह ने साल 2013 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद यशराज फिल्म्स ने उन्हें तीन फिल्मों के लिए साइन किया था. आन्या को आदर जैन के साथ फिल्म कैदी बैंड (2017) में देखा गया. यह आन्या की डेब्यू फिल्म थी. मगर आन्या का डेब्यू फ्लॉप साबित हुआ. इसके बाद यशराज के साथ उनके बाकी दो प्रोजेक्ट्स ठंडे बस्ते में चले गए. आन्या सिंह को आपने स्त्री 2 भी देखा था. जी हां, फिल्म में उन्होंने अपारशक्ति खुराना की गर्लफ्रेंड चिट्टी का रोल किया था. इस दौरान वह 'खो गए हम कहां' में भी नजर आईं. दिल्ली में पैदा हुईं आन्या की कास्टिंग शानू शर्मा ने की थी.

फैमिली से फिल्मी करियर के खिलाफ

आन्या सिंह के पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वह फिल्मों में काम करें. आन्या की फैमिली के मुताबिक, फिल्मी लाइन 'बेहद बुरी दुनिया' है. ऐसे में आन्या सिंह को इस लाइन में किस्मत आजमाने के लिए सिर्फ एक साल का ही समय मिला था. अगर आन्या को पहचान नहीं मिलती तो वह आज विदेश में पढ़ाई कर रही होतीं. आन्या को सबसे पहले नकुल मेहता के साथ सीरीज नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड से फेम मिला और उनकी गाड़ी चल पड़ी. फिलहाल आन्या सिंह बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई से गदर मचा रही फिल्म बॉर्डर 2 में दिख रही हैं. फिल्म में वह अहान शेट्टी की पत्नी के रोल में नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस की फिल्मों में बजाते रहो, कैदी बैंड, निनू वेदनी नीदानु नेनु (तेलुगु), वेल्ले, खो गए हम कहां और स्त्री 2 शामिल हैं.