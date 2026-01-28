विज्ञापन

Border: सलमान, आमिर, अजय, अक्षय ने बॉर्डर को किया रिजेक्ट, सनी देओल भी नहीं करना चाहते थे फिल्म, लेकिन पापा धर्मेंद्र की वजह से कही हां

जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित बॉर्डर 1997 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और यह फिल्म एक ऐतिहासिक सफलता थी, हालांकि कई बड़े स्टार्स ने किसी न किसी वजह से इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था.

सलमान, आमिर, अजय, अक्षय ने बॉर्डर को किया था रिजेक्ट
नई दिल्ली:

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर एपिक वॉर ड्रामा 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचाए हुए हैं. यह फिल्म 23 जनवरी, 2026 को गणतंत्र दिवस के पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म ने हफ्ते भर से कम समय में 196.50 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. बॉर्डर 2 से पहले, 1997 में इसकी ओरिजिनल फिल्म बॉर्डर रिलीज हुई थी, जो उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आइकोनिक फिल्म को करने से कई सारे एक्टर्स ने इंकार कर दिया था.

सलमान खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार ने किया रिजेक्ट

बॉर्डर में अक्षय खन्ना के रोल के लिए, सबसे पहले सलमान खान को फिल्म ऑफर की गई थी. हालांकि, उन्होंने साफ मना कर दिया, रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने कहा कि वह सनी देओल के सामने दूसरा लीड रोल नहीं करना चाहते थे. वहीं, अजय देवगन मल्टीस्टारर फिल्मों में दिलचस्पी नहीं रखते थे. अक्षय कुमार ने अपने कारणों से फिल्म को मना कर दिया. आखिरकार, अक्षय खन्ना फिल्म में आए. रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि जेपी दत्ता ने इस रोल के लिए आमिर खान और सैफ अली खान से भी संपर्क किया था.

संजय दत्त इस वजह से हुए बाहर

संजय दत्त को फिल्म के लिए साइन किया गया था, और वह इसका हिस्सा बनने के लिए एक्साइटेड भी थे. लेकिन उन्हें कोर्ट ने बुलाया और उन्हें जेल की सजा काटनी पड़ी. संजय दत्त के जेल जाने के बाद, जैकी श्रॉफ ने उनकी जगह ली. एक समय तो अनिल कपूर से भी संपर्क किया गया था, लेकिन उनकी डेट्स विरासत से क्लैश हो रही थीं, और उन्होंने विरासत को चुना.

सुनील शेट्टी ने पहले कर दिया था रिजेक्ट

जब सुनील शेट्टी से फिल्म के लिए संपर्क किया गया, तो उन्होंने शुरू में रोल को रिजेक्ट कर दिया था. फिर जेपी दत्ता ने अरमान कोहली को रोल ऑफर किया लेकिन वह कन्विंस नहीं हुए. बाद में वह फिर से सुनील शेट्टी के पास गए, और इस बार, उन्होंने रोल के लिए हां कर दिया.

जूही चावला ने किया रिजेक्ट

जूही चावला और मनीषा कोइराला को भी तब्बू का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने रोल को रिजेक्ट कर दिया.

सनी ने क्यों कहा हां 

हाल ही में जैसलमेर में फिल्म के आइकॉनिक गाने का लॉन्च इवेंट था,जहां सनी देओल ने बताया,  मैंने बॉर्डर फिल्म पापा की वजह से की. जब मैंने अपने पापा की फिल्म 'हकीकत' देखी थी, तो वह मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी. उस वक्त मैं बहुत छोटा था. जब मैं एक्टर बना, तब मैंने ठान लिया था कि मैं भी पापा जैसी एक फिल्म जरूर करूंगा. फिर मैंने जेपी दत्ता साहब से बात की और हम दोनों ने मिलकर तय किया कि हम इस विषय पर फिल्म बनाएंगे, जो वाकई बहुत प्यारा है.
 

