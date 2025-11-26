तेरे इश्क में की एडवांस बुकिंग में आया उछाल, रिलीज से पहले कृति-धनुष की फिल्म ने कर ली इतनी कमाई

कृति सेनन और धनुष की लव स्टोरी लोगों का दिल जीतने के लिए तैयार है. फिल्म तेरे इश्क में 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. फिल्म को रिलीज होने में अभी 2 दिन बाकी हैं और ये धड़ल्ले से कमाई कर रही है. तेरे इश्क में की एडवांस बुकिंग में 50 परसेंट का जंप देखने को मिला है. तेरे इश्क में पहले दिन शानदार कमाई करने वाली है. आइए आपको बताते हैं एडवांस बुकिंग से फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है.

एडवांस बुकिंग में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है. मंगलवार को तेरे इश्क में ने एडवांस बुकिंग से ग्रॉस 48.42 लाख की कमाई की थी. ब्लॉक सीट्स के साथ ये नंबर करोड़ में हो गया था. फिल्म ने मंगलवार को 1.77 करोड़ की कमाई कर ली थी. बुधवार को फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिली है. तेरे इश्क में ने ग्रॉस 1.12 करोड़ की कमाई कर ली है. ब्लॉक सीट्स के साथ ये नंबर 1.49 करोड़ हो गया है. जिसके बाद फिल्म ने ब्लॉक सीट्स मिलाकर तगड़ी कमाई कर ली है.

तेरे इश्क में की बात करें तो इसे आनंद एल रॉय ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म से धनुष और एआर रहमान साथ आ रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ कृति सेनन भी नजर आएंगी. अगर एडवांस बुकिंग से ऐसी ही कमाई चलती रही तो ये फिल्म पहले दिन 9-10 करोड़ की कमाई कर लेगी.

तेरे इश्क में को बॉक्स ऑफिस पर फायदा होने वाला है क्योंकि इसके साथ कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है जिसकी वजह से ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर पाएगी. फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद तो इसे लोगों के अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं. बाकि फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा.