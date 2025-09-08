1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद जवाहरलाल नेहरू से मिले थे सुनील दत्त-नरगिस, पुरानी फोटो वायरल

राजनीति और सिनेमा का पुराना नाता है. कई अभिनेता राजनेता बनकर ग्राउंड लेवल पर जनता की सेवा करने उतरे और यह आज भी जारी है, लेकिन आज जनता की सेवा करने का स्वरूप बदल चुका है. खैर, इस तस्वीर को देखिए, जिसमें आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और हिंदी सिनेमा के दो सुपरस्टार सुनील दत्त और नरगिस की पति-पत्नी की जोड़ी साथ में नजर आ रही है. यह तस्वीर भारत और चीन के बीच हुए 1962 के युद्ध के बाद की है. इस तस्वीर के कैप्शन में इस तस्वीर से जुड़ी सभी जानकारी दी गई है. यह एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है.



जब चाचा नेहरू से मिले थे सुनील दत्त और नरगिस



इस तस्वीर में नेहरू जी के बगल में नरगिस दत्त और सुनील दत्त बैठे हुए हैं. यह तस्वीर चाचा नेहरू के बर्थडे 14 नवंबर पर शेयर की गई थी. इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा है,'हम अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर याद करते हैं, 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद, नरगिस और सुनील दत्त भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से उनके आवास पर मिले, नेहरू ने अजंता आर्ट्स (सुनील और नरगिस फिल्म कंपनी) द्वारा आयोजित संगीत कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय सैनिकों का मनोबल बनाए रखने में दिए गए योगदान की सराहना की. बता दें, इस युद्ध में भारत को हार मिली थी.



सुनील दत्त और नरगिस का फिल्मी करियर

बता दें, आजाद भारत के बाद हिंदी सिनेमा तरक्की कर रहा था और उस वक्त नरगिस और सुनील दत्त का फिल्मी करियर ऊंचाइयां छू रहा था. 3 मई 1981 को कैंसर के चलते नरगिस का 51 की उम्र में निधन हो गया था. वहीं, साल 2005 में 75 की उम्र में एक्टर सुनील दत्त चल बसे थे. नरगिस की हिट फिल्मों में आवारा, श्री 420, चोरी-चोरी और मदर इंडिया शामिल हैं. नरगिस का फिल्मी करियर हिट रहा और वह मरते दम तक सिनेमा में एक्टिव रही थीं. वहीं, सुनील दत्त ने मदर इंडिया में नरगिस के बेटे का रोल प्ले किया था. इसके अलावा उनकी हिट फिल्मों में पड़ोसन, रॉकी, नागिन और जानी दुश्मन जैसी हिट फिल्में शामिल हैं.