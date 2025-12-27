विज्ञापन

अवतार में गोविंदा के बाद, अब स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 ​​में काजोल वायरल, वेकना से मुकाबला

स्ट्रेंजर थिंग्स, सीज़न 5, वॉल्यूम 2 ​​इस क्रिसमस पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुआ, जबकि वॉल्यूम 1 26 नवंबर को रिलीज़ हुआ था. इस सीरीज़ से एक मीम बना है जो अब वायरल हो गया है, जिसमें काजोल एक एपिसोड में 'वेकना का सामना' करती दिख रही हैं.

स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 ​​में काजोल वायरल
नई दिल्ली:

स्ट्रेंजर थिंग्स, सीज़न 5, वॉल्यूम 2 ​​इस क्रिसमस पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुआ, जबकि वॉल्यूम 1 26 नवंबर को रिलीज़ हुआ था. इस सीरीज़ से एक मीम बना है जो अब वायरल हो गया है, जिसमें काजोल एक एपिसोड में 'वेकना का सामना' करती दिख रही हैं. इस मीम पर X पर लोगों के रिएक्शन भी उतने ही मज़ेदार थे, जिसमें वह एलेवन, विल बायर्स, माइक व्हीलर, डस्टिन हेंडरसन और दूसरे बच्चों को उनकी लड़ाई में मदद करती दिख रही हैं.

स्ट्रेंजर थिंग्स मीम में काजोल वेकना का सामना करती हैं

एक X यूज़र ने अपने सोशल मीडिया पर एक क्लिप पोस्ट करते हुए मज़ाक में लिखा, "अभी स्ट्रेंजर थिंग्स वॉल्यूम 2 ​​का यह सीन देखा - काजोल जी सरप्राइज़िंगली बहुत अच्छी थीं." जो वीडियो पोस्ट किया है, वह काजोल की हालिया रिलीज़ फ़िल्म मां का है. इस अहम सीन में एक्ट्रेस देवी काली का रूप लेकर बुराई को खत्म करती दिख रही हैं. विलेन, राक्षस दैत्य अमसाजा का शरीर स्ट्रेंजर थिंग्स में वेकना जैसा दिखता है. एक X यूज़र ने तो इसे “काजोल का वेकना के साथ फेस ऑफ” भी कहा. एक फैन ने तो यह भी लिखा, “स्ट्रेंजर थिंग्स में काजोल और रोनित रॉय.” एक X यूज़र ने मज़ाक में कहा, “प्लीज़ स्पॉइलर शेयर मत करो यार.” दूसरे को लगा कि अमसाजा ‘GOT के नाइट किंग जैसा दिख रहा है, वेकना जैसा नहीं.'

अवतार 3 में ‘कैमियो' से गोविंदा के मीम्स की भरमार

यह कुछ दिनों बाद आया है, जब गोविंदा के अवतार: द लास्ट एयरबेंडर, अवतार: फायर एंड ऐश के कई मीम्स आए थे. AI-जेनरेटेड वीडियो और तस्वीरों में बॉलीवुड एक्टर को नावी के रूप में दिखाया गया था.मीम्स में उन्हें रंगीन जैकेट पहने हुए भी दिखाया गया था, जिसमें से एक में उन्हें जेक सुली के साथ बॉन्डिंग करते हुए भी दिखाया गया था.

हालांकि, काजोल के मीम के उलट इन मीम्स का कारण यह था कि गोविंदा ने एक बार दावा किया था कि उन्होंने अवतार में काम करने का ऑफर ठुकरा दिया था. बहुत पसंद की जाने वाली वेब सीरीज़ स्ट्रेंजर थिंग्स पांच सीज़न के बाद 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी, जब फिनाले एपिसोड आएगा. इसका टाइटल चैप्टर 8: द राइटसाइड अप है, और यह 2 घंटे और 8 मिनट लंबा होगा.

