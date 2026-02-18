विज्ञापन

जब सलमान खान की सुभाष घई के साथ पार्टी में हो गई थी हाथापाई, फिल्म या प्रेमिका नहीं, ये चीज बनी थी वजह

सलीम खान ने बताया कि एक बार सलमान खान और मशहूर फिल्ममेकर सुभाष घई के बीच पार्टी के दौरान झगड़ा हो गया था. अगले दिन सलमान ने खुद आकर उन्हें बताया.

Read Time: 3 mins
Share
जब सलमान खान की सुभाष घई के साथ पार्टी में हो गई थी हाथापाई, फिल्म या प्रेमिका नहीं, ये चीज बनी थी वजह

दिग्गज स्क्रीनराइटर सलीम खान की तबीयत को लेकर हाल ही में चिंता बढ़ गई, जब उन्हें मामूली ब्रेन हैमरेज के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार उन्हें एहतियातन वेंटिलेटर पर रखा गया है, हालांकि उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. परिवार, फैंस और फिल्म इंडस्ट्री उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं. इसी बीच सलीम खान से जुड़े पुराने किस्से और इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने अपने बेटे सलमान खान के साथ अपने रिश्ते और एक विवादित घटना का जिक्र किया था.

सुभाष घई और सलमान खान का झगड़ा  

सलीम खान ने बताया कि एक बार सलमान खान और मशहूर फिल्ममेकर सुभाष घई के बीच पार्टी के दौरान झगड़ा हो गया था. अगले दिन सलमान ने खुद आकर उन्हें बताया, “रात को सुभाष घई के साथ हाथापाई हो गई.” जब सलीम खान ने कारण पूछा तो सलमान ने कहा कि बात अचानक बढ़ गई. सलीम खान ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें इस बात का पछतावा है और क्या शराब इसका कारण थी. सलमान ने माना कि वह उस समय नशे में थे और उन्हें बुरा लग रहा था. इस पर सलीम खान ने उन्हें सलाह दी कि वे तुरंत सुभाष घई को फोन कर माफी मांगें. सलमान ने ऐसा ही किया और बाद में दोनों के रिश्ते सामान्य हो गए.

जींस में है गुस्सा 

इस इंटरव्यू में सलीम खान ने गुस्से को लेकर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि गुस्सा एक तरह से 'जेनेटिक समस्या' है, जो उनके बच्चों में भी है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो यह सकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन नियंत्रण जरूरी है, खासकर शराब के साथ. उन्होंने अपने बच्चों के लिए अपने प्यार को 'बिना शर्त' बताया. सलीम खान ने कहा कि वे अपने बच्चों की गलतियों से सहमत नहीं होते, लेकिन उनका साथ हमेशा देते हैं. फिलहाल सलीम खान मुंबई के अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. परिवार के सभी सदस्य उनके साथ मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें: 'तेरे नाम और करण अर्जुन का हीरो मैं नहीं था...', सलमान खान का कबूलनामा सुन फैंस हैरान
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Salman Khan, Subhash Ghai, Salim Khan, Salman Khan And Subhash Ghai
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com