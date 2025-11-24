जब पीएम नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र के लिए नाश्ते में रखवाया था परांठा, धरम पाजी का पुराना वीडियो वायरल

धर्मेंद्र के निधन के बाद एक तरफ सोशल मीडिया पर उन्हें डेडिकेटेड तस्वीरें देखने को मिल रही हैं तो वहीं पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिनमें वो अपने पुराने किस्से सुनाते या अच्छे मोमेंट्स इंजॉय करते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर द मोदी स्टोरी नाम के पेज ने भी धर्मेंद्र का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में धरम पाजी पीएम मोदी के साथ शेयर किए एक पल को याद करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में धर्मेंद्र, पीएम मोदी के साथ नाश्ते का अपना एक्सपीरियंस शेयर करते दिख रहे हैं कि कैसे नाश्ते के वक्त पीएम ने उनकी चॉइस का खयाल रखा था.
धर्मेंद्र ने कहा, मुझे याद है एक बार आपने मुझे नाश्ते पर बुलाया था. उस नाश्ते में ढोकला...और कई लजीज गुजराती डिशेज थीं और बीच में एक परांठा पड़ा था. आपने कहा...धरम पूछा नहीं कि ये परांठा क्यों रखा है? मैंने कहा- जी समझ तो नहीं आ रहा लेकिन अच्छा लग रहा...मुंह में पानी आ रहा है. आपने कहा कि जब मैं पंजाब में था तब आप लोग सुबह भी परांठे खाते थे, दिन में भी और शाम को भी परांठा खाते थे...तो मुझे भी आदत हो गई. मैं दूर से भी आपको देखता था तो एक अलग ही एनर्जी महसूस होती थी. जब मैं पढ़ता हूं कि हमारा देश दूसरे नंबर पर है...तीसरे नंबर पर है...बहुत जल्द आप इसे नंबर वन बनाएं. देशभक्ति का माद्दा आपके अंदर आपकी मां ने भरा है कि इस मां से ज्यादा उस मां को प्यार कर.
Dharmendra was more than a cinematic icon; he was warmth, simplicity, and genuine affection wrapped in grace. Those who met him remember not the star, but the human being who valued relationships, emotions, and sincerity.— Modi Story (@themodistory) November 24, 2025
In one cherished memory, @aapkadharam recalled sharing… pic.twitter.com/ykooBRWpI0
