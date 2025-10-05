किशोर कुमार को जब डायरेक्टर ने कहा सांवला, सिंगर ने यूं लिया था बदला! 

पार्श्व गायक अमित कुमार ने एक बार अपने पिता किशोर कुमार की उस अजीबोगरीब आदत के बारे में बताया था जब एक निर्देशक ने उन्हें सांवला कहा था. कपिल शर्मा के शो में, अपने पिता की बदला लेने की आदत के बारे में कपिल ने पूछा तो सिंगर ने एक किस्सा शेयर किया. अमित कुमार ने कहा, "मेरे पिता खाने के बहुत शौकीन थे. वह मेरे चाचा अशोक कुमार के साथ शूटिंग पर जाते थे. वह कहते थे, 'किशोरिया, क्या तुम आज मेरी शूटिंग पर आओगी?'. मेरे पिता ने कहा, 'नहीं, मैं नहीं आऊंगा.' तब अशोक कुमार ने कहा, 'सेट पर खाना है.' मेरे पिता ने तब कहा, 'ठीक है, मैं आता हूं.' तो, मेरे पिता वहां गए. अशोक कुमार बहुत सुंदर थे. वे गोरे थे. मेरे पिता थोड़े सांवले थे. वह एक छोटे बच्चे थे. वह 9-10 साल के रहे होंगे. जब अशोक कुमार अंदर आए, तो सभी लोग आ गए. उन्होंने तस्वीरें लीं. निर्देशक भी आए."

उन्होंने आगे बताया, "निर्देशक ने उनसे पूछा, 'वह कौन है?' मेरे चाचा ने कहा, 'वह मेरा भाई किशोर है.' निर्देशक ने फिर कहा, 'वह सांवला है. तुम तो बहुत गोरे हो.' यह बात कहीं न कहीं मेरे पिता को चुभ गई. उन्होंने खुद से कहा, 'उसने मुझे सांवला कहा.' फिर बाद में वह हीरो बन गए. उसी निर्देशक ने मेरे चाचा को फोन किया और कहा कि वह मेरे पिता को अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं. मेरे चाचा ने कहा, 'किशोर, निर्देशक ने तुम्हें बुलाया है. याद है? वह समय पर आए थे. उन्होंने कहा, हां. वह तुम्हें हीरो के तौर पर लेना चाहते हैं. मैंने कहा, ठीक है. उन्होंने कहा, 'सांवला.' जाकर ऑफिस में उनसे मिलो."

"उन्होंने कहा, 'ठीक है, मैं ज़रूर आऊंगा. लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं.' उन्होंने कहा, 'जब मैं उनसे मिलने आऊंगा, तो मैं लुढ़ककर आऊंगा. मैं मेज पर खड़ा हो जाऊंगा. वह भी लुढ़ककर मेज पर खड़े हो जाएंगे. दोनों ऐसे ही सलाम करेंगे. यह एक बिजनेस बातचीत होगी. नमस्ते. मैं एक लात मारकर जाऊंगा. वे भी वहां लात मारकर बैठेंगे. वे कुर्सी पर इधर-उधर घूमेंगे.' निर्देशक भड़क गए."