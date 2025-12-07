विज्ञापन

धर्मेंद्र के लिए सीरियस नहीं थीं हेमा मालिनी, नहीं करना चाहती थीं उनसे शादी, फिर ऐसे बना रिश्ता

सिमी गरेवाल ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने सुपरहिट टॉक शो 'रेंडेज़वस विद सिमी' के पुराने इंटरव्यू का एक हिस्सा शेयर किया. वीडियो के इस हिस्से में बॉलीवुड सुपरस्टार हेमा मालिनी अपनी शादी और अपने पति और बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र के साथ लव स्टोरी के बारे में बात कर रही थीं.

Read Time: 3 mins
Share
धर्मेंद्र के लिए सीरियस नहीं थीं हेमा मालिनी, नहीं करना चाहती थीं उनसे शादी, फिर ऐसे बना रिश्ता
धर्मेंद्र के लिए सीरियस नहीं थीं हेमा मालिनी
नई दिल्ली:

जानी-मानी एक्ट्रेस और टॉक शो होस्ट सिमी गरेवाल ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने सुपरहिट टॉक शो 'रेंडेज़वस विद सिमी' के पुराने इंटरव्यू का एक हिस्सा शेयर किया. वीडियो के इस हिस्से में बॉलीवुड सुपरस्टार हेमा मालिनी अपनी शादी और अपने पति और बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र के साथ लव स्टोरी के बारे में बात कर रही थीं. जब सिमी ने हेमा से धर्मेंद्र से पहली बार मिलने के बारे में पूछा तो हेमा ने कहा, "मैं उनसे पहली बार एक फिल्म के प्रीमियर पर मिली थी. मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना हैंडसम आदमी कभी नहीं देखा. और बाद में मैंने उन्हें मेरे बारे में भी यही बात कहते सुना." सिमी ने हेमा से आगे पूछा कि क्या उन्होंने कभी धर्मेंद्र को रोकने की कोशिश की, यह जानते हुए कि वह शादीशुदा हैं.

"शुरुआत में मैंने कभी परवाह नहीं की. कहीं न कहीं मेरे मन में मैं सोचती थी, 'अगर मैंने कभी शादी की, तो मुझे उनके जैसे किसी से शादी करनी चाहिए.' उनसे नहीं, बल्कि उनके जैसे किसी से." ड्रीमगर्ल ने आगे कहा, "वह लगातार मुझसे कहते थे कि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं बस कहती थी, "ठीक है, ठीक है." बिना ज़्यादा अहमियत दिए, यह जानते हुए कि इसका क्या नतीजा होगा." हेमा ने पूछा कि आखिर किस बात ने उन्हें यह रिश्ता अपनाने पर मजबूर किया. हेमा ने कहा, "यह किस्मत थी." "हम इतने लंबे समय तक साथ रहे और फिर अचानक किसी और से शादी करने के बारे में सोचना ठीक नहीं लगा. तो एक दिन मैंने फ़ोन किया और कहा, 'तुम्हें अब मुझसे शादी करनी होगी.'"

उन्होंने कहा, "'हां, मैं तुमसे शादी करूंगा.' और ऐसा ही हुआ." हेमा ने यह भी बताया कि वह हमेशा धर्मेंद्र के उनकी पहली पत्नी और परिवार के साथ पारिवारिक मामलों से दूर क्यों रहीं. "मैंने कभी भी उनके समय या ध्यान के लिए उनके दूसरे परिवार से मुकाबला करने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल नहीं. प्यार में, आपको देना होता है, मांगना नहीं. जब आप किसी इंसान से इतना प्यार करते हैं, और आपको उनसे इतना प्यार भी मिलता है, तो आप किसी को छोटी-छोटी बातों के लिए कैसे परेशान कर सकते हैं?" उन्होंने आगे कहा, "यही वजह है कि मैंने कभी उसे परेशान नहीं किया, कभी उस पर प्रेशर नहीं डाला. मैं चाहती थी कि प्यार बना रहे और आज भी ऐसा ही है. हम एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारे बीच कुछ भी नहीं आ सकता.मैं उनकी प्रॉब्लम समझती हूं और मैं उनके हिसाब से सब कुछ एडजस्ट कर लेती हूं, जिसकी वजह से वह मुझसे और भी ज़्यादा प्यार करते हैं."

एक्ट्रेस ने कहा, "जब आप बहुत कुछ देते हैं, तो आपको बहुत कुछ मिलता है. यही प्यार है. आपको अपने प्यार की इज्ज़त करनी चाहिए." सिमी ने इस खूबसूरत बातचीत को कैप्शन दिया, "मैंने हाल ही में हेमा-धरम की लव स्टोरी को फिर से देखने के लिए हमारी 'रेंडेवस' फिर से देखी. यह दिल को छूने वाली और हालात को देखते हुए हिम्मत वाली थी."

उन्होंने आगे लिखा, "आजकल ज़्यादातर औरतें शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करेंगी, लेकिन अपने प्यार को चुनने के बाद हेमा जी ने इस रिश्ते को बहुत ही निस्वार्थ और शालीनता से निभाया. आज उन्हें उनके बिना बहुत दुख हो रहा होगा. मुझे उम्मीद है कि ये खुशनुमा यादें उन्हें सुकून देंगी और खालीपन भर देंगी."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Simi Grewal, Simi Grewal News, Hema Malini Dhamendra, Hema Malini Dharmatma Photos, Hema Malini Dharmendra Facts
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com