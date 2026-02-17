विज्ञापन

जब पापा सलीम खान ने बेटे सलमान की शादी पर किया था बड़ा खुलासा, बताया भाईजान कैसी चाहते हैं बीवी

सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं. फिल्मों के साथ-साथ वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहते हैं. सलमान खान 60 साल के हैं और वह अभी तक कुंवारे हैं.

जब पापा सलीम खान ने बेटे सलमान की शादी पर किया था बड़ा खुलासा, बताया भाईजान कैसी चाहते हैं बीवी
जब पापा सलीम खान ने बेटे सलमान की शादी पर किया था बड़ा खुलासा

सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं. फिल्मों के साथ-साथ वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहते हैं. सलमान खान 60 साल के हैं और वह अभी तक कुंवारे हैं. फैंस अक्सर पूछते हैं कि भाईजान ने शादी क्यों नहीं की? इस सवाल का जवाब उनके पिता सलीम खान ने एक पुराने इंटरव्यू में दिया था. इस इंटरव्यू में उन्होंने बेटे सलमान खान के बारे में कई ढेर सारी बातें की थीं, जो फैंस को हैरान कर सकती हैं. 

क्या बोले सलीम खान

सलीम खान ने कहा,'सलमान जब किसी लड़की से प्यार करते हैं और रिश्ता गहरा होता है, तो वे उसे बदलने की कोशिश करते हैं. वे उसमें अपनी मां जैसी छवि ढूंढते हैं. मतलब, वे चाहते हैं कि उनकी पार्टनर घर संभाले, बच्चों को स्कूल छोड़े, नाश्ता बनाए, होमवर्क चेक करे, ठीक वैसे ही जैसे एक आम मां घर में करती है. लेकिन सलीम खान कहते हैं कि यह मुमकिन नहीं है. आज की लड़कियां करियर भी बनाना चाहती हैं, वे सिर्फ घरेलू कामों तक सीमित नहीं रहना चाहतीं.'

सलमान खान ने क्या कहा

सलीम ने यह भी कहा कि सलमान की सोच में थोड़ा विरोधाभास है. वे करियर वाली लड़कियों की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन शादी के बाद उन्हें घर बैठाना चाहते हैं. इससे रिश्ते आगे नहीं बढ़ पाते. सलीम का मानना है कि किसी को उसके सपनों से वंचित नहीं करना चाहिए. खुद सलमान खान ने एक इंटरव्यू में मजाकिया अंदाज में कहा था कि आजकल शादी बहुत महंगी हो गई है. लोग लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करते हैं. वे इतना खर्च नहीं कर सकते, इसलिए अकेले हैं.
 

Salim Khan, Salman Khan, Salman Khan Marriage, Salman Khan On Women
