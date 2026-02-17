विज्ञापन

Salim Khan Health News : पापा सलीम खान से मिलने अस्पताल पहुंचे सलमान, भाईजान का उदास चेहरा देख फैंस को हुई चिंता 

Salim Khan Health News: जाने-माने स्क्रीनराइटर सलीम खान को मुंबई के बांद्रा में लीलावती हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया है.

Salim Khan Health News : पापा सलीम खान से मिलने अस्पताल पहुंचे सलमान, भाईजान का उदास चेहरा देख फैंस को हुई चिंता 
पापा सलीम खान से मिलने अस्पताल पहुंचे सलमान
नई दिल्ली:

Salim Khan Health News : जाने-माने स्क्रीनराइटर सलीम खान को मुंबई के बांद्रा में लीलावती हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया है. हॉस्पिटल के सूत्रों ने कन्फर्म किया है कि जावेद अख्तर के साथ अपने आइकॉनिक कोलेबोरेशन के लिए मशहूर सलीम खान को मेडिकल केयर मिल रही है. उनके भर्ती होने के बारे में और जानकारी आनी अभी बाकी है. इस बीच, उनके बेटे, सुपरस्टार सलमान खान को आज सुबह हॉस्पिटल में देखा गया. बैटल ऑफ गलवान के एक्टर को काली टी-शर्ट और कैप पहने हुए, उनके सिक्योरिटी ऑफिस से घिरे हुए, हॉस्पिटल जाते हुए देखा गया. उन्होंने मीडिया वालों से कोई बातचीत नहीं की.

PTI के मुताबिक, सलीम खान को सुबह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. वह अभी हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में हैं. सलीम खान की बेटी अलवीरा खान और दामाद अतुल अग्निहोत्री भी हॉस्पिटल में मशहूर स्क्रीनराइटर से मिलने गए. सलीम खान शोले, हाथी मेरे साथी, जंजीर और मिस्टर इंडिया जैसी मशहूर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. 24 नवंबर, 2025 को  उन्होंने अपना 90वां जन्मदिन मनाया था. 
 

