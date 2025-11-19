विज्ञापन

राज कपूर को जब इस डायरेक्टर ने मारा था जोरदार तमाचा, फिर अगले ही दिन बना लिया फिल्म का हीरो

बॉलीवुड के महान अभिनेता और फिल्ममेकर राज कपूर ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई और उनकी विरासत आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रही है. लेकिन उनके शुरुआती करियर के दिनों में एक ऐसा किस्सा हुआ, जिसे जानकर कई लोग हैरान रह जाएंगे.

Read Time: 3 mins
Share
राज कपूर को जब इस डायरेक्टर ने मारा था जोरदार तमाचा, फिर अगले ही दिन बना लिया फिल्म का हीरो
जब डायरेक्टर ने मारा था राज कपूर को थप्पड़
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के महान अभिनेता और फिल्ममेकर राज कपूर ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई और उनकी विरासत आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रही है. लेकिन उनके शुरुआती करियर के दिनों में एक ऐसा किस्सा हुआ, जिसे जानकर कई लोग हैरान रह जाएंगे. प्रसिद्ध डायरेक्टर किदार शर्मा ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्होंने राज कपूर को इतना जोर का थप्पड़ मारा कि उनके चेहरे पर उनकी उंगलियों के निशान पड़ गए थे. यह घटना उस समय हुई जब राज कपूर उनके सेट पर क्लैप बोर्ड संभाल रहे थे और थोड़ी शरारती हरकत कर दी थी.

किदार शर्मा ने बताया कि राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें छोटे राज की पढ़ाई छोड़ने और बिगड़ने की चिंता जताई थी. किदार ने राज कपूर को “स्टूडेंट” बनाकर उन्हें सेट पर काम सिखाना शुरू किया. शुरुआत में उन्हें क्लैप बोर्ड संभालने का काम दिया गया, लेकिन राज अपने अंदाज में बालों में कंघी करते हुए शॉट देने और कैमरा सेटअप की बातें पूछने लगे. किदार ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन राज कपूर ने उनकी बात नहीं मानी. इसी पर किदार शर्मा गुस्से में आए और राज कपूर को जोरदार थप्पड़ मार दिया.

अगले ही दिन किदार शर्मा ने महसूस किया कि यह लड़का सच में अभिनय करना चाहता है और उन्होंने राज कपूर को अपनी अगली फिल्म ‘नीलकमल' में हीरो बनाने का निर्णय लिया. फिल्म के लिए उन्हें 5000 रुपये की साइनिंग राशि दी गई और राज कपूर के अपोजिट 13 साल की मधुबाला को कास्ट किया गया. इस ऑफर को पाकर राज कपूर भावुक हो गए और उन्होंने आंसू रोक नहीं पाए.

फिल्म बनाने के लिए किदार शर्मा को अपने जीवनभर की बचत, जमीन और पत्नी के गहने तक बेचने पड़े क्योंकि फाइनेंसर ने नए कलाकार के साथ फिल्म बनाने से इनकार कर दिया था. इसके अलावा, कैरेक्टर आर्टिस्ट नाजिया बी ने एक महीने की फीस मांगी थी, लेकिन किदार ने फिल्म को पूरा करने के लिए उनके बिना काम शुरू किया. इस घटना ने यह साबित कर दिया कि राज कपूर की प्रतिभा और कड़ी मेहनत के साथ-साथ शुरुआती संघर्ष और डायरेक्टर की कठिनाई ने ही उन्हें बॉलीवुड का महानायक बनाया. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kidar Sharma, Raj Kapoor, Director Kidar Sharma, Kidar Sharma Movies, Neel Kamal 1968
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com