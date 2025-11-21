विज्ञापन

जब बॉबी देओल के सामने धर्मेंद्र ने कहा- कुदरत भी नहीं करा सकती मेरी नसबंदी... यूं था बेटे का रिएक्शन

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस पुराने वीडियो में धर्मेंद्र बेहद यंग नजर आ रहे हैं और मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं- मेरी नसबंदी तो कुदरत भी नहीं कर सकती.

धर्मेंद्र ने कहा- कुदरत भी नहीं करा सकती मेरी नसबंदी
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र अपनी हेल्थ कंडीशन को लेकर पिछले कुछ समय से सुर्खियों में हैं, उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. लेकिन घर पर ही डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं, इस बीच धर्मेंद्र का एक थ्रोबैक वीडियो वायरल हो रहा हैं, जिसमें वो नसबंदी को लेकर कह रहे हैं कि उनकी नसबंदी तो कुदरत भी नहीं करा सकती है. आइए आपको दिखाते हैं धर्मेंद्र का ये थ्रोबैक वीडियो जिसमें उनके साथ उनके बेटे बॉबी देओल भी नजर आ रहे हैं, जो अपने पापा की बातें सुनकर शर्माने लगे.

वायरल हो रहा धर्मेंद्र का थ्रोबैक वीडियो

इंस्टाग्राम पर movietalkies नाम से बने पेज पर धर्मेंद्र और बॉबी देओल का एक थ्रोबैक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में धर्मेंद्र काफी यंग और स्मार्ट नजर आ रहे हैं, इस दौरान वो मजाकिया अंदाज में कहते नजर आए कि उनकी नसबंदी तो कुदरत भी नहीं करवा सकती हैं. वहीं, नसबंदी और शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसी बंदी ना कराए, जिससे तकलीफ हो. इसके अलावा कुछ भी कर लें, सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र कe ये पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

अब कैसी है धर्मेंद्र की तबीयत

वहीं, धर्मेंद्र की हेल्थ कंडीशन की बात की जाए, तो अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उनका इलाज घर पर ही किया जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, वो अब बेहतर महसूस कर रहे हैं, उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है. उनके फैमिली मेंबर्स ने प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की है, इससे पहले मीडिया में उनकी मौत की खबर भी उछाल दी थी, जिस पर देओल परिवार ने नाराजगी जाहिर की थी. उनकी बेटी ईशा देओल ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इस पर कड़ी निंदा जताई थी, वहीं सनी देओल ने भी मीडिया के सामने आकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी. बता दें कि तबीयत खराब होने के चलते धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उनका एक प्राइवेट वीडियो भी लीक हो गया था, जिसे लेकर देओल परिवार खासा नाराज था.

