'हेमा को मेरे ऊपर कौन नहीं चुनता', जब धर्मेंद्र की बेवफाई पर निकला था पहली पत्नी प्रकाश कौर का दर्द

धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर का रिश्ता बॉलीवुड गलियारों में हमेशा चर्चा में रहा है. धर्मेंद्र ने 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी, उस समय उन्होंने फिल्मों में कदम भी नहीं रखा था. इस शादी से उनके चार बच्चे हुए- सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता. साल 1970 में फिल्म तुम हसीन मैं जवान की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र की मुलाकात हेमा मालिनी से हुई. हालांकि, दोनों के बीच असली नजदीकियां फिल्म शोले (1975) के दौरान बढ़ीं. इसके बाद 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी कर ली. लेकिन धर्मेंद्र का रिश्ता प्रकाश कौर से भी बना रहा.

दूसरी शादी के बाद धर्मेंद्र की कई लोगों ने 'औरतबाज' कहकर आलोचना की. मगर, इस पर उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने चुप्पी तोड़ते हुए 1981 में स्टारडस्ट मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में पति का बचाव किया. प्रकाश कौर ने कहा था, "सिर्फ मेरे पति ही क्यों? कोई भी आदमी हेमा को मेरे ऊपर चुनता. मेरे पति को औरतबाज कहने की किसी की हिम्मत कैसे हुई? आधी इंडस्ट्री यही कर रही है".

उन्होंने आगे कहा, "सारे हीरो अफेयर कर रहे हैं और दूसरी शादियां कर रहे हैं. हो सकता है कि वह सबसे अच्छे पति न हों, लेकिन वह सबसे अच्छे पिता जरूर हैं. उनके बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने कभी उन्हें नजरअंदाज नहीं किया". अपने पति की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी पर बात करते हुए प्रकाश कौर ने कहा, "मैं हेमा की तकलीफ समझ सकती हूं. उन्हें भी दुनिया, रिश्तेदारों और दोस्तों का सामना करना पड़ता होगा. लेकिन अगर मैं हेमा की जगह होती, तो मैं ऐसा कदम नहीं उठाती. एक औरत होने के नाते मैं उनकी भावनाओं को समझती हूं, मगर एक पत्नी और मां होने के नाते मैं इसे सही नहीं मानती".

इसके बावजूद प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र के लिए अपनी इज्जत और सम्मान बनाए रखा. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र उनके जीवन के पहले और आखिरी पुरुष हैं और उनके बच्चों के पिता भी. उन्होंने धर्मेंद्र की दूसरी शादी को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया और हमेशा उन्हें एक अच्छे इंसान और पिता के रूप में याद किया. वहीं, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की दो बेटियां हैं- ईशा देओल और अहाना देओल.