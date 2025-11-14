जब सलमान खान की इस गर्लफ्रेंड को धर्मेंद्र ने बताया था आज की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस, भाईजान का कुछ ऐसा था रिएक्शन, वीडियो वायरल

हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र और सलमान खान की केमिस्ट्री भी बड़ी कमाल की है. एक दफा सलमान खान के टीवी रियलिटी क्विज शो दस का दम में धर्मेंद्र अपने बेटे बॉबी देओल संग पहुंचे थे. यहां तीनों स्टार्स ने मिलकर बहुत मस्ती की थी. धर्मेंद्र एक फन लविंग एक्टर हैं और उनकी मस्ती के कई किस्से हैं. ऐसा ही एक किस्सा इस शो में बना था. जब बॉबी देओल ने शो के होस्ट सलमान खान और पिता धर्मेंद्र से पूछा था कि आज और पुराने दौर की खूबसूरत एक्ट्रेस उनके हिसाब से कौन हैं? सलमान खान ने तो सीधा-सीधा जवाब दिया, लेकिन धर्मेंद्र के जवाब ने दर्शकों का दिल जीत लिया.



कौन हैं खूबसूरत एक्ट्रेस?



बॉबी के इस सवाल पर सलमान खान ने पुराने जमाने की खूबसूरत एक्ट्रेस में मधुबाला और नई एक्ट्रेस में कैटरीना कैफ का नाम लिया. वहीं, धर्मेंद्र ने भी ने मधुबाला को पुरान जमाने की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस बताया, लेकिन जब नई एक्ट्रेस की बात आई तो एक्टर ने कहा मेरे टाइम में जो पसंद आई वो ही खूबसूरत बन गई. इस पर सलमान और बॉबी समेत में शो में मौजूद सभी दर्शक खूब ठहाके लगाकर हंसने लगे. यह बहुत पुराना वीडियो है और आज भी इन तीनों स्टार्स की मस्ती की वजह से वायरल होता रहता है. इस वीडियो को देख लोगों ने भी कमेंट्स किये हैं.



फैंस भी बोले- बढ़िया च्वाइस है



इस वीडियो पर कई यूजर्स ने धर्मेंद्र को दिल साफ इंसान बताया है और उनकी दोनों च्वॉइस पर खूब तालियां बजाई हैं. एक यूजर ने धर्मेंद्र के लिखा है, पाजी हमेशा अपने दिल की बात करते हैं'. दूसरा यूजर लिखता है, धर्म पाजी का एक दौर था और उन पर एक्ट्रेस फिदा हुआ करती थीं'. वहीं, सलमान खान की च्वाइस पर भाईजान के फैंस कमेंट पोस्ट कर रहे हैं. इस पर एक ने लिखा है, हीरोइन के मामले में सलमान की च्वाइस बेस्ट है'. एक ने लिखा है, सलमान ने कई लड़कियों को पसंद किया , लेकिन शादी किसी से नहीं हो सकी. इस वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं.



