हिंदू ज्योतिषी के सुझाव पर दिलीप कुमार बनें एआर रहमान, बहन की शादी के लिए कुंडली बनवाने गए और...

इस्लाम धर्म अपनाने से पहले एआर रहमान का असली नाम ए.एस दिलीप कुमार था. रहमान ने बताया कि उनके पिता की मौत ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया था और वह अध्यात्म के रास्ते पर आ खड़े हुए थे.

हिंदू ज्योतिष ने दिया था ए आर रहमान को उनका नाम
नई दिल्ली:

पॉपुलर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान के बारे में सभी जानते हैं, कि वह जन्म से मुसलमान नहीं हैं, बल्कि उन्होंने इस्लाम को अपनाया था. वह कई बार अपने धर्म परिवर्तन पर बोल चुके हैं.  सिंगर ने सूफी इस्लाम अपनाने के बारे में कई बार बताया था. 2015 में नसीर मुन्नी कबीर की किताब 'एआर रहमान: द स्पिरिट ऑफ म्यूजिक' में रहमान ने बताया था कि कैसे एक हिंदू एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें मुस्लिम नाम अल्लाह रक्खा रहमान रखने के लिए सजेस्ट किया था. उन्होंने यह भी बताया था कि उनके परिवार ने उनके इस फैसले पर कैसा रिएक्ट किया था.

ए आर रहमान का असली नाम क्या?
आपको बता दें, इस्लाम धर्म अपनाने से पहले एआर रहमान का असली नाम ए.एस दिलीप कुमार था. रहमान ने बताया कि उनके पिता की मौत ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया था और वह अध्यात्म के रास्ते पर आ खड़े हुए थे. सिंगर ने कहा, 'मेरी मां हिंदू थी और उनका लगाव अध्यात्म से रहा, हबीबुल्लाह रोड स्थित हमारे घर की दीवारों पर हिंदू देवी-देवताओं के पोस्टर लगे हुए थे, हम यहीं पले-बढ़े थे, वहां पर एक तस्वीर और थी, जिसमें मदर मैरी ने ईसा मसीह को गोद में लिए हुआ था, साथ ही मक्का-मदीना की भी तस्वीर थी.

'मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था'

सिंगर ने यह भी बताया कि उन पर धर्म परिवर्तन के लिए किसी का भी कैसा भी कोई दबाव नहीं था. सिंगर ने बताया, 'सूफी वाद अपनाने पर किसी पर भी दबाव नहीं डाला जाता, आप तभी उसका अनुसरण कर सकते हैं, जब आप अपने दिल से राजी हो, 1987 में कादरी साहब से मिलने के एक साल बाद, हम हबीबुल्लाह रोड से कोडंबक्कम चले गए और उस घर में हम अब भी रहते हैं, जब हम वहां गए, तो मुझे ईसा मसीह की कही बात याद आई, जो मुझे मेरे दिल को छू गई थी'.


हिंदू ज्योतिष ने सुझाया मुस्लिम नाम

ए आर रहमान ने उस किस्से के बारे में भी बताया, जिसमें एक एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें मुस्लिम नाम सुझाया था. सिंगर ने बताया, 'मैं और मेरी फैमिली अपनी बहन की कुंडली दिखाने के लिए एक ज्योतिषी के पास गए थे, क्योंकि बहन की शादी करनी थी, इसी दौरान में अपना नाम और धर्म बदलने के बारे में ही सोच रहा था, फिर उन्होंने मुझे अब्दुल रहमान और अब्दुल रहीम दो नाम बताए और कहा कि दोनों ही नाम ठीक है, लेकिन मुझे रहमान ज्यादा पसंद आया, एक हिंदू ज्योतिष ने मुझे मुस्लिम नाम दिया था'.




 

