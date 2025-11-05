विज्ञापन

ए.आर. रहमान ने लॉन्च किया ‘रूह-ए-नूर’, सिर्फ महिलाओं का म्यूजिक बैंड, जो भारत के संगीत को देगा नई पहचान

ए.आर रहमान ने लॉन्च किया महिलाओं के लिए बैंड
नई दिल्ली:

भारत के मशहूर संगीतकार और ऑस्कर अवॉर्ड विजेता ए.आर. रहमान ने एक नया म्यूज़िक बैंड लॉन्च किया है, जिसका नाम है ‘रूह-ए-नूर'. यह एक सिर्फ महिलाओं का बैंड है, यानी इसमें सिर्फ महिलाएं हैं. इस बैंड को रहमान की बेटी खतीजा रहमान लीड कर रही हैं. यह बैंड रहमान के के.एम. म्यूज़िक लेबल के तहत लॉन्च किया गया है, और इसकी प्रोजेक्ट हेड हैं कनिका उर्स. ‘रूह-ए-नूर' में छह गायक हैं- पूजा तिवारी, सना अजीज, शाओनी, खतीजा रहमान, अमीना रफीक और शिफा रूबी. नाम का मतलब है 'रोशनी की रूह', यानी ऐसा संगीत जो दिलों को जोड़ता है और उम्मीद जगाता है.

इस बैंड की म्यूज़िक टीम में पूजा तिवारी और शाओनी वोकल ट्रेनर हैं, अमीना रफीक और शिफा रूबी म्यूज़िक सुपरवाइजर हैं, जबकि सना अजीज, सार्थक कल्याणी और नकुल अभ्यंकर म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं. रहमान ने कहा, "रूह-ए-नूर सिर्फ एक बैंड नहीं है, ये एक रौशनी है जो दिलों को जोड़ती है. इन महिलाओं की आवाज में आज की पीढ़ी का आत्मविश्वास झलकता है. इनकी आवाजें एक साथ मिलकर बहुत प्यारी, मजबूत और सच्ची लगती हैं".

‘रूह-ए-नूर' का पहला वर्ल्ड प्रीमियर 21 नवंबर को तनवीर फेस्टिवल में शारजाह में होगा. यहां ये रहमान के मशहूर सूफी बैंड के साथ मंच साझा करेंगी. यह प्रस्तुति रहमान के पुराने गानों, फिल्मी धुनों और सूफी अंदाज का एक खूबसूरत मिलन होगी, जो सुनने वालों को भावनात्मक और आध्यात्मिक सफर पर ले जाएगी. ‘रूह-ए-नूर' का मकसद है महिलाओं को मंच देना और उन्हें प्रेरित करना ताकि नई पीढ़ी की लड़कियां भी संगीत के जरिए अपनी पहचान बना सकें. इस पहल से ए.आर. रहमान फिर दिखा रहे हैं कि उनका संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि बराबरी, एकता और नए टैलेंट को बढ़ावा देने का जरिया है.

