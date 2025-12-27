6 फुट 3 इंच का गबरू जवान जब इस एक्शन सीरीज में आया नजर तो हिंदुस्तान ही नहीं दुनियाभर में मच गया तूफान

अगर आपको जबरदस्त एक्शन, तेज रफ्तार कहानी और सस्पेंस से भरे थ्रिलर पसंद हैं, तो प्राइम वीडियो की यह वेब सीरीज आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. साल 2025 में रिलीज हुई इस हॉलीवुड एक्शन-थ्रिलर ने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ लोकप्रियता हासिल की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सीरीज को ग्लोबली 98.4 मिलियन व्यूज मिले हैं, जिससे यह प्राइम वीडियो की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हॉलीवुड वेब सीरीज बन गई है. हम बात कर रहे हैं सुपरहिट सीरीज ‘रीचर' (Reacher) की, जिसने हर सीजन के साथ दर्शकों की एक्साइटमेंट को और बढ़ाया है.

इस सीरीज का पहला सीजन फरवरी 2022 में आया था और रिलीज होते ही यह दर्शकों के बीच छा गया. दमदार स्टोरी, खतरनाक मिशन और जबरदस्त एक्शन सीन इसकी पहचान बन गए. रीचर की कहानी एक पूर्व आर्मी ऑफिसर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी नौकरी छोड़ने के बाद भी खतरों से दूर नहीं रह पाता. वह न सिर्फ एक ताकतवर फाइटर है, बल्कि एक तेज दिमाग वाला जांचकर्ता भी है. हालात ऐसे बनते हैं कि वह एक ऐसे मिशन में फंस जाता है, जहां हर कदम पर धोखा और खतरा उसका इंतजार कर रहा होता है.

2023 में आए दूसरे सीजन के बाद, फरवरी 2025 में इसका तीसरा सीजन स्ट्रीम हुआ, जिसमें कुल 8 एपिसोड दिखाए गए. इस बार कहानी और भी ज्यादा गहरी और खतरनाक है. रीचर अपने पुराने दुश्मन और एक बड़े हथियार कारोबारी के पीछे पड़ जाता है. दुश्मन के बेहद करीब पहुंचने के लिए वह उसकी दुनिया में घुसता है, उसका भरोसा जीतता है और यहां तक कि उसका ड्राइवर भी बन जाता है.

जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रीचर को पता चलता है कि असली खेल किसी और का है. जिस हथियार कारोबारी को वह मास्टरमाइंड समझ रहा था, वह खुद किसी और के इशारों पर चल रहा है. असली विलेन कोई और है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वही शख्स रीचर की असली तलाश भी है.

रीचर सीजन 3 की जबरदस्त कामयाबी के बाद अब फैंस के बीच एक ही सवाल है- आगे क्या? खबरों की मानें तो साल 2026 में रीचर का चौथा सीजन भी रिलीज किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो एक बार फिर OTT पर एक्शन और थ्रिलर का तूफान आना तय है.