विज्ञापन

धर्मेंद्र के लिए क्या थी सबसे बड़ी दौलत? खुद कहा था- मैंने अपने बच्चों को भी दी...

सुपरस्टार धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. वहीं इसके बाद 8 दिसंबर यानी आज उनकी 90वीं जयंती है.  

Read Time: 3 mins
Share
धर्मेंद्र के लिए क्या थी सबसे बड़ी दौलत? खुद कहा था- मैंने अपने बच्चों को भी दी...
धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन है आज
नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र देओल का निधन हाल ही में 24 नवंबर को हुआ था. दिग्गज अभिनेता को अपनी एक्टिंग, फिल्मों और मिलनसार व्यवहार की वजह से हमेशा याद किया जाएगा. एक्टर फिल्मों में करियर बनाने के लिए पंजाब के छोटे से गांव से निकलकर मुंबई आ गए, लेकिन उन्होंने चकाचौंध भरी दुनिया में आने के बाद भी अपने माता-पिता के दिए संस्कार नहीं भूले. धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर को हुआ था. उन्होंने हमेशा फिल्मों के अलावा परिवार, प्यार और संस्कारों की बात की. जब-जब उन्हें मौका मिला, उन्होंने अपने माता-पिता को याद किया. अब एक पुराने इंटरव्यू में अभिनेता ने अपने माता-पिता को सब कुछ बताया और कहा कि वे आज जो भी हैं, उन्हीं की बदौलत हैं. 

उन्होंने अपने माता-पिता के लिए लिखी एक कविता भी सुनाई. एक्टर ने अपने पिता को याद करते हुए कहा था कि "मेरे पिता ने एक नीम का पौधा लगाया था, जो आज घना दरख्त हो चुका है, और जब भी पिताजी की याद आती है, तब उन नीम के पेड़ के नीचे चला जाता हूं. ऐसा लगता है कि जैसे बाऊजी पास हैं और मुझे पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि 'धरम, मैं तेरे पास हूं."

उन्होंने आगे कहा कि मेरे माता-पिता ने हमेशा मुझे इंसानियत का ताबीज पहनाया था और मेरे लिए उनके संस्कार ही सबसे बड़ी दौलत है. यही ताबीज और दौलत मैंने अपने बच्चों को भी दी है और उन्होंने अपने बच्चों को. हमें मजहब के बारे में नहीं बताया गया, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तुम बस फिर एक अच्छे इंसान बनो. अच्छे इंसान की ही कद्र होती है.

बता दें कि धर्मेंद्र देओल ने दो शादियां कीं और दोनों ही परिवारों को बखूबी संभाला. सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल को अच्छे संस्कार भी दिए हैं. सनी देओल और बॉबी देओल ने जब भी अपने पिता धर्मेंद्र की बात की, उनकी आंखें नम हुई हैं. एक किस्सा शेयर करते हुए सनी देओल ने बताया था कि हमेशा पापा ने कहा कि वे हमें दोस्त मानें और एक दोस्त की तरह बात करें, लेकिन जब भी हमने उनसे दोस्त की तरह बात की, वे पापा बन जाते थे.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Dharmendra Wealth, Dharmendra Greatest Wealth, Dharmendra Birthday
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com