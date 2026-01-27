अरिजीत एकदम अलग हैं- पैसे की चिंता नहीं, जरूरतमंदों का पेट भरे, इसलिए लुटाते हैं पैसा

अरिजीत सिंह देश के सबसे पसंदीदा कलाकारों में से एक हैं. उनकी सुरीली आवाज हमेशा उनके फैंस के दिलों को छू जाती है. दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने की उनकी कला ने ही उन्हें सुरों का सरताज और हर दिल अजीज बनाया. उन्होंने अचानक प्लेबैक सिंगिंस से संन्यास का ऐलान किया तो मानो ऐसा लगा जैसे दुनिया से उनके गाने ही मिटने वाले हैं. उनके फैन्स की जिंदगी में अचानक इमरजेंसी सी लग गई. लेकिन अरिजीत ने अभी सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लिया है. वह म्यूजिक से जुड़े फॉर्मैट से जुड़े रहेंगे. आगे क्या होगा वही जानें लेकिन हां अपने संगीत से वो आपसे किसी ना किसी तरह जुड़े ही रहेंगे. जरा म्यूजिक से हटकर देखा जाए तो अपनी एक अलग सोच से वो यूं भी कई लाखों-करोड़ों फैन्स बना चुके हैं. उनकी ये अलग सोच है उनका एक रेस्त्रां.

एक खास रेस्त्रां के मालिक हैं अरिजीत सिंह

इस रेस्त्रां को हमने खास क्यों कहा? क्या इसकी डिजाइनिंग खास है? क्या इसकी कटलरी यानी कि बर्तन और क्रॉकरी इम्पोर्टेड है? क्या इसमें दुनिया जहान की अलग अलग डिश मिलती है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. इस रेस्त्रां को खास बनाती है अरिजीत सिंह की सोच. अरिजीत सिंह ने Hesel नाम से एक रेस्त्रां की शुरुआत की. इस रेस्त्रां को लेकर अरिजीत सिंह सुर्खियों में इसलिए थे क्योंकि खबर थी कि इसमें केवल 40 रुपये में भरपेट खाना मिलता है.

कहां है अरिजीत का ये रेस्त्रां?

अरिजीत सिंह का ये रेस्त्रां उनके होमटाउन मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर जियागंज में है. कहा जाता है कि इस रेस्टोरेंट में एक आदमी 40 रुपये में भरपेट खाना खा सकता है. इसका मकसद आम लोगों को सम्मान के साथ खाना देना है. यह होटल नया नहीं है. यह अरिजीत सिंह के परिवार का पुराना फैमिली बिजनेस है. इस होटल को उनके पिता, गुरदयाल सिंह मैनेज करते हैं और यह स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना देने में माहिर है जो यहां बहुत ही किफायती दामों पर मिलता है. एक तरफ जहां ज्यादातर सेलिब्रिटीज हाई-एंड रेस्टोरेंट खोलने पर ध्यान देते हैं वहीं सिंगर की इस पहल ने सच में सभी का दिल जीत लिया.