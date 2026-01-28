विज्ञापन

अरिजीत सिंह ने इस करियर के लिए छोड़ी गायकी? 2015 से की थी शुरुआत

बॉलीवुड में सिंगिंग की दुनिया के सुपरस्टार कहे जाने वाले अरिजीत सिंह के अचानक गायकी से रिटायरमेंट लेने के कारण फैंस शॉक्ड हैं. 

अरिजीत सिंह ने क्यों छोड़ा सिंगिंग करियर?
जब से मशहूर गायक अरिजीत सिंह ने फ़िल्मों में प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की घोषणा की है, तब से यह ख़बर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है. संगीत और फ़िल्म जगत में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि सोशल मीडिया के ज़रिये अरिजीत ने साफ कर दिया कि वह संगीत नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि सिर्फ़ फ़िल्मों के लिए गाना बंद कर रहे हैं. उनका कहना है कि वह अब अपनी शर्तों पर और अपनी पसंद का संगीत करना चाहते हैं.  लेकिन इस फैसले के पीछे सिर्फ़ थकान ही वजह नहीं मानी जा रही. बहुत कम लोगों को पता है कि अरिजीत सिंह की दिलचस्पी फिल्म निर्देशन में भी है.

दो फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं अरिजीत सिंह

अरिजीत सिंह अब तक दो फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं. साल 2015 में आई बंगाली फ़िल्म ‘भालोबाशार रोज़नामचा' (हिंदी में कहें तो प्यार की डायरी) दरअसल 7 शॉर्ट फ़िल्मों का कलेक्शन थी, जिन्हें जोड़कर एक फुल-लेंथ फीचर फिल्म तैयार की गई थी. हर कहानी अपने आप में पूरी थी, लेकिन भावनात्मक तौर पर एक-दूसरे से जुड़ी हुई थी. इसके बाद 2017 में अरिजीत ने ‘सिंपल नोट्स' नाम की फ़िल्म का निर्देशन किया. ये दोनों ही फिल्में किसी बड़े स्टूडियो सेटअप का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि अरिजीत ने इन्हें अपने दोस्तों के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शूट किया था. खास बात यह रही कि कई मौकों पर उन्होंने खुद कैमरा संभाला, सिनेमैटोग्राफी देखी और एडिटिंग में भी सक्रिय भूमिका निभाई.

निर्देशन बना अरिजीत के सिंगिंग छोड़ने की वजह ?

अरिजीत के करीबी लोगों का मानना है कि ये फ़िल्में उनके लिए निर्देशन की दुनिया में कदम रखने से पहले की तैयारी थीं, यानी एक तरह का वॉर्म-अप. संगीत की दुनिया में बड़ी सफलता मिलने के बावजूद उन्होंने कैमरे के पीछे रहकर कहानी कहने की कोशिश की और सिनेमा की बारीकियों को समझा.  साल 2025 में निर्माता महावीर जैन ने अरिजीत सिंह के निर्देशन में बनने वाली एक नई फिल्म का ऐलान भी किया था. ऐसे में अब जब अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाने की बात कही है, तो यह माना जा रहा है कि गानों से ब्रेक लेने के पीछे उनका फ़िल्म निर्देशन की ओर बढ़ता झुकाव भी एक बड़ा कारण हो सकता है. 

आने वाले समय में अगर अरिजीत सिंह माइक के सामने कम और कैमरे के पीछे खड़े होकर “लाइट्स, कैमरा, एक्शन” कहते ज़्यादा नज़र आएं, तो शायद यह साफ हो जाएगा कि फिल्म निर्देशन ही उनके प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की एक अहम वजह है. 

