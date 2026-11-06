पश्चिम बंगाल में टैक्स फ्री होगी 'रामायण', CM ने 1000 करोड़ के तीर्थ सर्किट का भी किया ऐलान

पश्चिम बंगाल में फिल्म ‘रामायण' को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एक काली पूजा कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान घोषणा की कि राज्य में फिल्म ‘रामायण' को टैक्स फ्री किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने अगले दो साल में 1000 करोड़ रुपये की लागत से तीर्थ सर्किट विकसित करने की बात भी कही. मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद धार्मिक पर्यटन और फिल्म को लेकर चर्चा तेज हो गई है. उनका यह फैसला धार्मिक स्थलों के विकास और रामायण से जुड़ी कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

‘रामायण' को टैक्स फ्री करने का किया ऐलान

काली पूजा कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर सुवेंदु अधिकारी ने फिल्म ‘रामायण' को पश्चिम बंगाल में टैक्स फ्री करने की घोषणा की. इस फैसले से राज्य में फिल्म देखने वाले दर्शकों को टिकट पर लगने वाले टैक्स से राहत मिल सकती है. हालांकि, इस घोषणा को लेकर आगे की आधिकारिक प्रक्रिया और लागू होने की तारीख से जुड़ी जानकारी सामने आना बाकी है. फिल्म ‘रामायण' भारतीय महाकाव्य रामायण पर आधारित एक बड़े सिनेमाई प्रोजेक्ट के तौर पर चर्चा में है. ऐसे में राज्य सरकार की यह घोषणा फिल्म को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ा सकती है.

दो साल में 1000 करोड़ रुपये से बनेगा तीर्थ सर्किट

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य में तीर्थ सर्किट विकसित करने की भी घोषणा की. इसके लिए अगले दो साल में 1000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस योजना का मकसद धार्मिक स्थलों को बेहतर तरीके से विकसित करना और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाना है. हालांकि, इस तीर्थ सर्किट में किन-किन धार्मिक स्थलों को शामिल किया जाएगा और निर्माण कार्य कब शुरू होगा, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर

सुवेंदु अधिकारी की दोनों घोषणाएं धार्मिक आस्था और पर्यटन से जुड़ी हैं. एक तरफ ‘रामायण' को टैक्स फ्री करने की बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ 1000 करोड़ रुपये की लागत से तीर्थ सर्किट बनाने की योजना सामने रखी गई है. अगले दो साल में इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य बताया गया है. फिलहाल इन घोषणाओं के क्रियान्वयन और आधिकारिक दिशा-निर्देशों का इंतजार है.

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