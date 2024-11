इस बार बेहद खास होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, थ्री स्टोरी आलीशान यॉट पर लगेगा सितारों का मेला

गोवा में होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का इंतजार फिल्म प्रेमियों और इस से जुड़े लोगों को बेहद शिद्दत से होता है. इस बार इस फेस्टिवल को यादगार और ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी है. शो को आयोजित करने वाले द इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने इस आयोजन को इंप्रेसिव और धांसू बनाने के लिए एक शानदार प्लान तैयार किया है. इस साल एसोसिएशन ने इस कार्यक्रम के लिए यूनिक फ्लोटिंग बूथ फीचर करने की तैयारी की है. इस की जानकारी फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी अपने ट्वीट के जरिए शेयर की है. इस ट्वीट के मुताबिक ये आयोजन इस बार एक यॉट में होगा.

IMPPA AT IFFI GOA... For the first time ever, #IMPPA - the association of film producers - is set to unveil a spectacular 3-storey yacht as its pavilion at #IFFI #Goa from 21 to 24 Nov 2024 [#IFFI2024, #IFFI55, #IFFIGoa].



This groundbreaking collaboration, led by #IMPPA… pic.twitter.com/iaTosap7P6