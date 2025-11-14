हर सेकंड भेजते हैं अपने प्रेमी को मैसेज, एक बार 35 साल पुरानी ये फिल्म देखें, समझ जाएंगे क्या होती है आशिकी

गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल. थिंकिंग ऑफ यू राइट नाउ. कान्ट वेट टू सी यू. लव यू स्वीटहार्ट. हैव यू ईटन येट...ऐसे हजारों मैसेज हैं जो एक दूसरे को चाहने वाले प्रेमी एक सेकंड में मोबाइल या इंटरनेट के जरिये एक दूसरे को भेजते रहते हैं. इसके लिए वो व्हॉट्सऐप, फेसुबक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे ना जाने कितने ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. फिर जब मन चाहे एक दूसरे के फोन की घंटी टनाटन देते हैं. यही नहीं जब मन चाहे एक दूसरे की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर ली. या फिर मोबाइल में सेव वीडियो या फोटो देख लिए. लेकिन कभी सोचा है उस दौर का फर्स्ट लव कैसा रहा करता होगा जब ना तो मोबाइल था ना ही इंटरनेट. जब सिर्फ लैंडलाइन फोन ही हुआ करता था. अगर प्रेम की इस गहराई को समझना है तो फिल्म 35 साल पुरानी इस फिल्म को देखकर पहले प्रेम के एहसास को बखूबी समझा जा सकता है.

बात 1990 की है. एक पोस्टर हर जगह लगा हुआ था, जिसमें प्रेमी जोड़ा कोट में अपना चेहरा छिपाए हुए थे. अब क्रेज ये पैदा हुआ कि ये एक्टर कौन है. ये तो पता था कि ये दोनों नए कलाकार हैं. लेकिन दिखने में कैसे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही था. अब दोनों दिखे तो दिल में उतर गए. फिल्म का नाम था आशिकी और एक्टर थे राहुल रॉय और अनु अग्रवाल. फिल्म का म्यूजिक सुपरहिट रहा और इन दोनों कलाकारों की एक्टिंग युवाओं के दिलों में उतर गई. उसी का नतीजा है कि आशिकी 2 बनी और हिट रही. अब आशिकी 3 की तैयारियां भी जोरों पर है.

आशिकी के जरिये 1990 के दशक के इश्क को बखूबी समझा जा सकता है. किस तरह लैंडलाइन की एक घंटी दिल की धड़कनें बढ़ा देती थीं. अपने महबूब को देखने के लिए क्या-क्या पापड़ बेलने पड़ते थे. इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में कतारें लग गईं. इश्क का वो रूप देखने को मिला जिसने दिलों को गहरे तक छुआ. यही नहीं, युवाओं में तो राहुल रॉय का हेयरस्टाइल भी खूब पॉपुलर रहा और स्कूल कॉलेजों में यह स्टाइल खूब देखने को मिला.

आशिकी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करे तो 30 लाख रुपये के बजट में फिल्म न 5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. 150 मिनट की ये फिल्म 23 जुलाई 1980 को रिलीज हुई थी. फिल्म का निर्देशन महेश भट्ट ने किया था.