War 2 के सेट पर जूनियर NTR और ऋतिक रोशन के बीच कैसी थी बॉन्डिंग, आपस में बात करते थे या....?

साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने अपनी मचअवेटेड फिल्म ‘वॉर 2' की शूटिंग पूरी करने की अनाउंसमेंट की है. इससे उनके फैन्स के बीच खासी एक्साइटमेंट है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफीशियल अकाउंट @tarak9999 से पोस्ट करते हुए एक्टर ने फिल्म के सेट से एक्सपीरियंस शेयर किया और इसके रिलीज डेट की जानकारी दी. ‘वॉर 2' 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है, और यह फिल्म एक्शन प्रेमियों के लिए एक बड़ी सौगात होने का वादा कर रही है.

जूनियर एनटीआर ने अपनी पोस्ट में को-स्टार ऋतिक रोशन की तारीफ की, जिनके साथ काम करना उनके लिए एक शानदार एक्सपीरियंस रहा. उन्होंने लिखा, “ऋतिक के साथ सेट पर होना हमेशा मजेदार रहा. उनकी एनर्जी लाजवाब है और इस जर्नी में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा.” फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी की भी उन्होंने जमकर तारीफ की जिन्होंने दर्शकों के लिए एक सरप्राइज पैकेज तैयार किया है.

And It's a wrap for #War2!

So much to take back from this one…



It's always a blast being on set with @iHrithik Sir. His energy is something I have always admired. There is so much I have learned from him on this journey of War 2.

Ayan has been amazing. He has truly set the…