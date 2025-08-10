एक शहर, एक स्टार, एक इवेंट: हैदराबाद में NTR फैन्स के नाम होगा वॉर 2 का एक इवेंट!

YRF की फिल्म वॉर 2 हैदराबाद में अपना एकमात्र रिलीज से पहले का प्रमोशनल इवेंट करने जा रही है और इसकी वजह साफ है, दरअसल यह शहर NTR के जबरदस्त फैंस का घर है. तेलंगाना का दिल पहले से ही उत्साह से धड़क रहा है, क्योंकि अलग-अलग राज्यों से हजारों फैन शहर में पहुंच रहे हैं, ताकि RRR स्टार की एक झलक पा सकें. अपनी दमदार एक्टिंग और दर्शकों से खास जुड़ाव के लिए मशहूर NTR को YRF के स्पाई यूनिवर्स के नए चैप्टर की जान कहा जा रहा है.

वॉर 2 में बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन भी हैं लेकिन इंडस्ट्री के लोग मानते हैं कि NTR के जुड़ने से फिल्म का स्तर कई तरीकों से बदल गया है, जैसे क्रिएटिव तौर से क्योंकि उन्होंने फ्रेंचाइजी में एक खास साउथ का रंग जोड़ दिया है, और बिजनेस के लिहाज से भी, क्योंकि उन्होंने इसे पूरे भारत में जबरदस्त लोकप्रियता दिला दी है. RRR के बाद उनकी इंटरनेशनल पहचान ने उनके असर को और बढ़ा दिया है, जिससे हैदराबाद इस खास फैन-सेलिब्रेशन के लिए सबसे सही जगह बन गई है.

ये सिर्फ एक और प्रमोशनल स्टॉप नहीं है बल्कि यही एकमात्र है. ये फैसला साफ बताता है कि मेकर्स एनटीआर की साउथ में जबरदस्त लोकप्रियता और सिर्फ एक शहर से पूरे देश में चर्चा बनाने की उनकी क्षमता को मानते हैं. ये कदम दिखाता है कि उनकी स्टार पावर अलग-अलग भाषाओं और इलाकों में बात छेड़ने की ताकत रखती है.

वॉर 2 की रिलीज 14 अगस्त को तय है, और इसके तुरंत बाद उनकी पीरियड-साइंस फिक्शन फिल्म NTR x Neel आने वाली है. साउथ के ये मेगास्टार साफ तौर पर भारतीय सिनेमा के कुछ सबसे बड़े आने वाले पड़ावों की कमान संभाल रहे हैं. हैदराबाद की सड़कों पर ट्रैफिक और खचाखच भरे वेन्यू का माहौल जरूर होगा, लेकिन फैन्स के लिए ये किसी इतिहास से कम नहीं होगा क्योंकि ये एक शहर, एक स्टार, एक इवेंट, है जो वॉर 2 की बॉक्स ऑफिस सफलता की शुरुआत करेगा.