वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर कर सकती है 1000 करोड़ का कलेक्शन, रिलीज डेट में छिपा है कमाई का सीक्रेट

वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म वॉर 2 की रिलीज डेट का ऐलान होने के बाद से सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा मचा हुआ है. ऋतिक रोशन और एनटीआर जूनियर की इस फिल्म को 14 अगस्त 2025 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है. स्टूडियो ने फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान सोशल मीडिया पर किया था. वॉर 2 में ऋतिक रोशन, एनटीआर जूनियर और कियारा आडवाणी मुख्य किरदारों में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन आयान मुखर्जी कर रहे हैं.

‘वॉर 2' की रिलीज डेट को लेकर खास बात यह है कि यह 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस के लंबे वीकेंड से ठीक पहले आ रही है. 14 अगस्त को गुरुवार, 15 अगस्त को छुट्टी, 16 अगस्त को शनिवार और 17 अगस्त को रविवार होने से फिल्म को चार दिन का शानदार ओपनिंग वीकेंड मिलेगा. फैंस और ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि यह रिलीज डेट बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकती है और फिल्म पहले हफ्ते में ही 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है. इस तरह माना जा रहा है कि अगर कंटेंट कमाल का हुआ और पठान या टाइगर का कैमियो हुआ तो बॉक्स ऑफिस पर गदर ही मच सकता है.

#War2 : 14th August (Thur) Release Date



15th - Friday (Holiday)

16th - Sat

17th - Sun



Damnnnnn

Possibly the BEST RELEASE DATE with all the POSSIBILITIES TO CROSS 1000CRS within a WEEK OF ITS RELEASE#JrNTR #HrithikRoshanpic.twitter.com/AWnTBwDrF7