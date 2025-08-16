War 2 Box Office Collection Day 2: 15 अगस्त पर वॉर 2 का करिश्मा, ओपनिंग डे के मुकाबले वसूली दूसरे दिन ज्यादा कमाई

War 2 Box Office Collection Day 2: ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की वॉर 2 से फैंस को बहुत उम्मीदें थीं. लेकिन जब क्रिटिक्स और फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले दर्शकों ने सिनेमाघरों में रिव्यू दिया तो काफी निराशा देखने को मिली. वहीं इसका असर पहले दिन की कमाई पर भी देखने को मिला, जो कि रजनीकांत की कुली से कम थी. हालांकि फिल्म ने जैसे तैसे 50 करोड़ का आंकड़ा पहले दिन पार कर लिया. लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जहां फिल्में ओपनिंग डे पर ज्यादा कमाई करती है तो अक्सर दूसरे दिन नेगेटिव रिव्यू के बाद कलेक्शन घटता नजर जाता है. लेकिन वॉर 2 के साथ ऐसा होता नहीं दिख रहा है. वहीं 15 अगस्त के मौके पर ऋतिक रोशन की फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिल रहा है.

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन 51.5 करोड़ की ओपनिंग फिल्म ने की थी, जिसमें 29 करोड़ हिंदी भाषा से तो वहीं 22.25 करोड़ तेलुगू भाषा से फिल्म ने हासिल की थी. जबकि तमिल से 25 लाख का ही कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन 84.6 करोड़ रहा. लेकिन अब दूसरे दिन कमाई 56.50 करोड़ देखने को मिली है, जो कि कुली के दूसरे दिन के कलेक्शन से ज्यादा है.

बता दें, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्म वार-2 बड़े पर्दे पर 15 अगस्त को रिलीज हो चुकी है. यह धमाकेदार एक्शन, देशभक्ति और रोमांच से भरी फिल्म है. इसे अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म 14 अगस्त 2025 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसकी टक्कर रजनीकांत की कुली से हुई है. फिल्म को मिक्स रिव्यू मिले हैं. वहीं NDTV द्वारा फिल्म को डेढ स्टार दिए गए हैं. जो लोग नहीं जानते ऋतिक रोशन की वॉर का सीक्वल वॉर 2 है, जिसमें वह एक बार फिर कबीर का रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं.