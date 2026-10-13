72 साल पुराना वैजयंतीमाला का गाना, विरह के दर्द में गया था लिखा, लेकिन जब हुआ वायरल तो डांस करने लगे लोग, लता मंगेशकर की आवाज में कल्ट

हिंदी सिनेमा के कुछ गाने ऐसे हैं, जो वक्त बीतने के साथ पुराने नहीं पड़ते, बल्कि हर दौर में नए अंदाज में लोगों के दिलों तक पहुंच जाते हैं. ऐसा ही एक सदाबहार गीत है ‘मेरा दिल ये पुकारे आजा'. साल 1954 में आई फिल्म ‘नागिन' के इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज दी थी. इसके बोलों में किसी अपने के लौट आने की उम्मीद है, तो धुन में जुदाई का दर्द महसूस होता है. दिलचस्प बात यह है कि कभी प्रेम और विरह की भावनाओं को बयां करने वाला यह गीत करीब सात दशक बाद सोशल मीडिया पर डांस वीडियो के कारण फिर चर्चा में आ गया. इस तरह पुराने जमाने के इस नगमे से नई पीढ़ी का भी खास जुड़ाव हो गया.

लता मंगेशकर की आवाज ने गीत को बनाया यादगार

‘मेरा दिल ये पुकारे आजा' की लोकप्रियता के पीछे लता मंगेशकर की दिल छू लेने वाली आवाज का बड़ा योगदान है. इस गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे, जबकि इसका संगीत हेमंत कुमार ने तैयार किया था. फिल्म में यह गाना वैजयंतीमाला और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया था. गीत के जरिए प्रेमी के दूर होने से पैदा हुई बेचैनी और उसके वापस आने की ख्वाहिश को खूबसूरती से पेश किया गया है.

लता मंगेशकर ने अपनी आवाज के उतार-चढ़ाव से इस गाने की भावनाओं को जिस तरह व्यक्त किया, उसने इसे हिंदी सिनेमा के यादगार गीतों में शामिल कर दिया. आज भी इसके बोल सुनते ही पुराने दौर के रोमांस और मोहब्बत की यादें ताजा हो जाती हैं.

क्या थी फिल्म ‘नागिन' की कहानी?

नंदलाल जसवंतलाल के निर्देशन में बनी ‘नागिन' साल 1954 में रिलीज हुई थी. फिल्म में वैजयंतीमाला ने माला और प्रदीप कुमार ने सनातन का किरदार निभाया था. वहीं, जीवन भी अहम भूमिका में नजर आए थे. फिल्म की कहानी दो विरोधी जनजातियों से जुड़े प्रेमी जोड़े के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनका प्यार कई मुश्किलों का सामना करता है. फिल्म की कहानी के साथ-साथ इसके संगीत ने भी दर्शकों का दिल जीता. ‘मन डोले मेरा तन डोले', ‘जादूगर सैंया' और ‘तेरे द्वार खड़ा एक जोगी' जैसे गाने भी इसके लोकप्रिय संगीत का हिस्सा थे. इन गीतों ने फिल्म को यादगार बनाने में अहम भूमिका निभाई.

जब सोशल मीडिया पर डांस वीडियो ने फिर दिलाई पहचान

समय के साथ कई पुराने गाने फिल्मों की दुनिया तक सिमटकर रह जाते हैं, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं, जो किसी नए ट्रेंड के जरिए दोबारा लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं. ‘मेरा दिल ये पुकारे आजा' के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. साल 2022 में इस गाने पर एक लड़की का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. इसके बाद गाने की धुन पर डांस करने और वीडियो बनाने का सिलसिला चल पड़ा. जिस गीत को कभी प्रेम में बिछड़ने और किसी के इंतजार की भावनाओं से जोड़कर देखा जाता था, उसी पर नई पीढ़ी के लोग अपने डांस मूव्स दिखाने लगे.

इस ट्रेंड ने पुराने हिंदी फिल्मी गीतों को लेकर युवाओं की दिलचस्पी को एक बार फिर सामने ला दिया. साथ ही यह भी दिखाया कि किसी गाने की लोकप्रियता सिर्फ उसके रिलीज होने के दौर तक सीमित नहीं रहती. बदलते वक्त के साथ उसका अंदाज भले बदल जाए, लेकिन उसकी धुन लोगों को आकर्षित करती रहती है.

‘नागिन' ने बॉक्स ऑफिस पर भी रचा था इतिहास

‘मेरा दिल ये पुकारे आजा' की कहानी सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं है. फिल्म ‘नागिन' ने भी अपने समय में शानदार प्रदर्शन किया था. 1954 में रिलीज हुई यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थी. बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड के मुताबिक, फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन करीब 1.5 करोड़ रुपये था और इसे ब्लॉकबस्टर बताया गया है.

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हालांकि, उस दौर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तुलना आज की फिल्मों की कमाई से सीधे तौर पर नहीं की जा सकती. इसके बावजूद फिल्म की सफलता इस बात का संकेत देती है कि उस समय दर्शकों के बीच इसकी कहानी और संगीत की कितनी लोकप्रियता थी.

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