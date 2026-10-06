विपुल अमृतलाल शाह का बड़ा दांव! 1 साल में लेकर आएंगे 3 फिल्में और 2 वेब सीरीज

फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह अपने करियर के एक नए और दिलचस्प दौर के लिए तैयार हैं. आने वाले एक साल में वह फिल्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कई बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ नजर आएंगे. दर्शकों से जुड़ने वाली कंटेंट-ड्रिवन कहानियों के लिए पहचाने जाने वाले विपुल अमृतलाल शाह अब एक अलग और विविध लाइन-अप के साथ अपनी क्रिएटिव सोच को आगे बढ़ा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, फिल्ममेकर फिलहाल पांच प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिनमें तीन फीचर फिल्में और दो वेब सीरीज शामिल हैं. इन प्रोजेक्ट्स पर अगले 12 महीनों में काम आगे बढ़ने की उम्मीद है.

तीन बड़ी फिल्में और दो वेब सीरीज

इंडस्ट्री से जुड़े एक सूत्र ने बताया, “विपुल अगले 12 महीनों के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी लाइन-अप तैयार कर रहे हैं. इसमें तीन बड़ी फिल्में और दो वेब सीरीज शामिल हैं. फिलहाल ‘सामुक' पर काम चल रहा है, जबकि बाकी प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह सीक्रेट रखा गया है. इन प्रोजेक्ट्स का स्केल काफी बड़ा है और पर्दे के पीछे तेजी से काम चल रहा है.”

‘सामुक' पर जहां काम शुरू हो चुका है, वहीं विपुल अमृतलाल शाह के बाकी आने वाले प्रोजेक्ट्स की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है. इन प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह गुप्त रखा जा रहा है, जिससे आने वाले समय में इन्हें लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ सकती है.

विपुल अमृतलाल शाह के लिए आने वाला साल काफी खास

विपुल अमृतलाल शाह ने हमेशा दमदार विषयों और अलग तरह की कहानियों पर काम किया है. उनकी आने वाली यह लाइन-अप भी सिनेमा और डिजिटल, दोनों प्लेटफॉर्म्स के दर्शकों के लिए बड़े और प्रभावशाली कंटेंट पर उनके फोकस को दिखाती है.

तीन फिल्मों और दो वेब सीरीज के साथ विपुल अमृतलाल शाह के लिए आने वाला साल काफी खास होने वाला है. पर्दे के पीछे इन प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले महीनों में इनके बारे में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

आने वाले प्रोजेक्ट्स का बड़ा स्केल दिखाता है कि विपुल अमृतलाल शाह सिनेमा के साथ-साथ डिजिटल एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में हैं.