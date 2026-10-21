चेन्नई में आलिशान बंगले में रहते हैं विजय सेतुपति, इसकी कीमत में मिल जाएंगे नोएडा में 50 3BHK फ्लैट, देखें फोटोज

विजय सेतुपति एक बेहतरीन एक्टर हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है. उन्होंने तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी शानदार अभिनय किया है. वे भारत के सबसे अधिक फीस लेने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और उन्हें दो 'तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार' और एक 'राष्ट्रीय पुरस्कार' सहित कई सम्मान मिले हैं. हाल ही में वे तमिल भाषा की कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'बत्था' (Baththa) में नजर आए, जिसमें उन्होंने एक गैंगस्टर की भूमिका निभाई है. 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही उनके अभिनय की दर्शकों और समीक्षकों द्वारा काफी तारीफ की जा रही है. हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि विजय सेतुपति सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं हैं, बल्कि वे एक समझदार निवेशक भी हैं.

चेन्नई में विजय सेतुपति का घर

विजय सेतुपति चेन्नई में रहते हैं. हालांकि उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर घर के अंदर की कोई तस्वीर मौजूद नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में फैंस ने उनके घर के बाहरी हिस्से की कई तस्वीरें ली हैं. पीली दीवारों, टेराकोटा टाइलों वाली छत और बालकनी में लगे ब्लाइंड्स के साथ यह सफेद घर, इलाके में सबसे अलग दिखता है. 'टाइम्स एंटरटेनमेंट' के अनुसार, उनके घर की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपये है, लेकिन इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती.

विजय सेतुपति की अन्य संपत्तियां

'मैजिकब्रिक्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'जवान' स्टार के पास शहर में कई अन्य संपत्तियां भी हैं. उनकी किलपॉक (Kilpauk) वाली संपत्ति की भविष्य में अच्छी वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि यह चेन्नई के सबसे प्रीमियम इलाकों में से एक में स्थित है. खबरों के अनुसार, विजय सेतुपति ने एन्नोर (Ennore) में भी एक प्रॉपर्टी में निवेश किया है. उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती साल वहीं बिताए थे, इसलिए यह उनके लिए एक भावनात्मक निवेश है. इसके अलावा, चेन्नई के एक प्रीमियम इलाके वलसरवक्कम (Valasaravakkam) में भी उनका एक ऑफिस है. फरवरी 2025 में उन्होंने फिल्म वर्कर्स के लिए एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में मदद के तौर पर 1.30 करोड़ रुपये दान किए. रिपोर्ट के मुताबिक, इन सभी संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये है.

विजय सेतुपति की आलीशान जीवनशैली

'द इकोनॉमिक टाइम्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, विजय सेतुपति की नेट वर्थ 140 करोड़ रुपये है. आलीशान जीवनशैली जीने और बैंक में भारी रकम होने के बावजूद, वे अभी भी काम और कमाई में लगे रहते हैं. इस बारे में बात करते हुए, उन्होंने बेबाकी से कहा, पैसा ही सब कुछ है. हर किसी को पैसे की जरूरत होती है. मैंने देखा है कि पैसे के लिए लोगों के चेहरे से नकाब कैसे उतर जाते हैं. यह सुरक्षा देता है और खुशियां लाता है. पैसे के साथ मेरा रिश्ता नहीं बदला है. मैं आज भी इसके पीछे भागता हूं.



