विजय देवरकोंडा की कार का हुआ एक्सीडेंट, बाल-बाल बचे एक्टर

टॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता विजय देवरकोंडा आज जोगुलांबा गदवाल जिले में एक सड़क हादसे का शिकार होते-होते बच गए. यह घटना हैदराबाद-बेंगलुरु राजमार्ग यानी एनएच-44 पर हुई, जहां उनकी गाड़ी को पीछे से एक अन्य कार ने टक्कर मार दी. विजय देवरकोंडा पुत्तापर्थी से हैदराबाद लौट रहे थे. रविवार को जोगुलांबा गदवाल जिले के उंडावल्ली मंडल के पास वरसिद्धि विनायक पत्ती मिल के आसपास यह हादसा हो गया. खबरों के मुताबिक, उनकी कार को मामूली नुकसान हुआ, लेकिन सौभाग्य से न अभिनेता को कोई चोट आई और न ही उनके साथ सफर कर रहे किसी को.

दूसरी कार के ड्राइवर ने टक्कर मारने के बाद गाड़ी रोकने की बजाय हैदराबाद की ओर भाग गया. विजय के ड्राइवर ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारी अब फरार ड्राइवर की तलाश कर रहे हैं ताकि दोषी को सजा मिल सके. हादसे के बाद भी विजय देवरकोंडा ने हिम्मत नहीं हारी और सुरक्षित तरीके से हैदराबाद पहुंच गए. उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर राहत की सांस ली और अभिनेता के स्वास्थ्य के लिए दुआएं कीं. एक फैन ने लिखा, "थैंक गॉड, विजय सर सेफ हैं. ड्राइविंग में सावधानी बरतें." विजय देवरकोंडा साउथ सिनेमा के युवा सितारों में शुमार हैं. उनकी फिल्में जैसे 'आरजेडए', 'महानटी' और 'फैमिली स्टार' ने उन्हें घर-घर मशहूर किया है.