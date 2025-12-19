रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने की शादी! महेश बाबू और प्रभास बने बाराती, जानें वायरल फोटो का सच

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा चल रही है. फैंस लगातार दोनों की पर्सनल लाइफ से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं. इसी बीच इंटरनेट पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो गई हैं, जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया है. वायरल हो रही तस्वीरों में रश्मिका दुल्हन के लिबास में नजर आ रही हैं, जबकि विजय देवरकोंडा दूल्हे के रूप में शेरवानी पहने दिख रहे हैं. तस्वीरों में शादी का पूरा माहौल दिखाया गया है. स्टेज पर साउथ सिनेमा के बड़े सितारे जैसे महेश बाबू, उनकी पत्नी नम्रता शिरोडकर और प्रभास भी नजर आ रहे हैं, जो इस नए जोड़े को आशीर्वाद देते दिखते हैं. तस्वीरें इतनी रियल लग रही हैं कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा सकता है.

हालांकि, सच्चाई यह है कि ये सभी तस्वीरें असली नहीं हैं. फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ये फोटो AI की मदद से बनाई गई फैन एडिट्स हैं. यानी रश्मिका और विजय की कोई भी वेडिंग सेरेमनी अभी तक नहीं हुई है और न ही ऐसी कोई रियल फोटो सामने आई है. इसी बीच एक और चर्चा भी तेज है. हाल ही में रश्मिका अपनी गर्ल्स गैंग के साथ श्रीलंका गई थीं. उन्होंने वहां से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि यह उनकी बैचलरेट पार्टी हो सकती है. हालांकि, रश्मिका ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि रश्मिका और विजय फरवरी 2026 में शादी कर सकते हैं. दोनों काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने अपने रिश्ते या शादी की खबरों पर खुलकर कुछ नहीं कहा है. फिलहाल, रश्मिका और विजय की शादी को लेकर जो भी तस्वीरें और दावे सामने आ रहे हैं, उन्हें अफवाह ही माना जा रहा है. जब तक दोनों खुद कोई पुष्टि नहीं करते, तब तक फैंस को इंतजार करना ही पड़ेगा.