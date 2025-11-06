विज्ञापन

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी तय? 2026 की इस तारीख को उदयपुर में बजेगी रॉयल शहनाई

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda wedding: साउथ के सुपरस्टार्स रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा फरवरी 2026 में उदयपुर में शादी करने वाले हैं. दोनों ने अक्टूबर 2025 में गुपचुप सगाई की थी, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी लोग मौजूद थे.

Read Time: 3 mins
Share
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी तय? 2026 की इस तारीख को उदयपुर में बजेगी रॉयल शहनाई
अगले साल फरवरी में होगी रश्मिका और विजय की फेयरीटेल वेडिंग
नई दिल्ली:

नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना और चार्मिंग स्टार विजय देवरकोंडा अब अपने रिश्ते को नया नाम देने जा रहे हैं. खबर है कि दोनों फरवरी 2026 में उदयपुर के किसी शाही महल में सात फेरे लेंगे. बताया जा रहा है कि दोनों ने अक्टूबर 2025 में सगाई कर ली थी, जिसमें सिर्फ परिवार और कुछ खास दोस्त मौजूद थे. सोशल मीडिया पर जैसे ही ये खबर आई, फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. हालांकि अब तक दोनों ने शादी की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

ये भी पढ़ें: KGF के मशहूर एक्टर हरीश राय का 55 साल की उम्र में हुआ निधन, तीन साल से लड़ रहे थे कैंसर से जंग

मुस्कान में छिपा जवाब

जब रश्मिका अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान मीडिया से मिलीं तो किसी ने उनसे सगाई को लेकर सवाल किया. रश्मिका ने मुस्कुराते हुए कहा, 'सबको इसके बारे में पता है'. उनके इस जवाब के बाद लोगों को यकीन हो गया कि खुशखबरी सच है. वहीं, विजय की टीम की ओर से भी ये कहा गया कि दोनों अगले साल शादी करेंगे. इसके बाद से दोनों के चाहने वालों में जश्न का माहौल है.

एक अंगूठी ने खोल दिया राज़

रश्मिका और विजय की सगाई की चर्चा तब शुरू हुई जब रश्मिका ने अपने पेट डॉग 'ऑरा' के साथ एक वीडियो शेयर किया. लोगों की नजर उनके हाथ में चमक रही हीरे की अंगूठी पर पड़ी. सभी को लगा यही उनकी सगाई की निशानी है. उसी समय विजय भी अपने परिवार के साथ आंध्र प्रदेश में दर्शन करने गए थे और उनके हाथ में भी एक अंगूठी नजर आई. बताया जाता है कि सगाई विजय के हैदराबाद वाले घर में हुई थी, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी लोग शामिल हुए थे.

'गीता गोविंदम' से शुरू हुई प्लव स्टोरी, अब मिलन की घड़ी करीब

रश्मिका और विजय की लव स्टोरी की शुरुआत फिल्म गीता गोविंदम के सेट पर हुई थी. वहीं से दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई और डियर कॉमरेड के दौरान ये रिश्ता और मजबूत हो गया. दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और अब यही जोड़ी असल जिंदगी में भी एक होने जा रही है. रश्मिका पहले एक्टर रक्षित शेट्टी से सगाई कर चुकी थीं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी. अब ऐसा लगता है कि किस्मत ने उन्हें विजय के रूप में सच्चा साथी दे दिया है. फैंस इस शाही शादी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जो साल 2026 की मोस्ट पॉपुलर वेडिंग बन सकती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rashmika Mandanna, Vijay Deverakonda, Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda Wedding, Rashmika Mandanna Wedding, Vijay Deverakonda Wedding
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com