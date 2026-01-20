दूसरी बार मां बनने जा रहीं सोनम कपूर, बेबी बंप के साथ फोटो शेयर कर के लिखा- मम्मा का डे आउट

बता दें कि सोनम ने अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान कुछ समय पहले ही की थी. सोनम और आनंद आहूजा ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद साल 2016 में अपने रिलेशनशिप की घोषणा की थी और साल 2018 में शादी की थी और 2022 में बेटे वायु का स्वागत किया था. अब तीन साल बाद यह कपल फिर से माता-पिता बनने वाले हैं. उनके परिवार में एक और सदस्य आने वाला है, जिससे घर में खुशियां दोगुनी हो गई हैं.

सोनम ने आखिरी बार 2023 की एक हिंदी क्राइम थ्रिलर फिल्म 'ब्लाइंड' में काम किया था, जो 2011 की कोरियाई फिल्म का रीमेक थी. फिल्म में सोनम ने एक अंधी पूर्व पुलिस अधिकारी की मुख्य भूमिका निभाई थी, जो एक सीरियल किलर का पीछा करती है और अपनी दृष्टि खोने के बाद उसके साथ एक जानलेवा चूहे-बिल्ली का खेल खेलती है. हालांकि, फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी.

अब वे जल्द ही अपकमिंग फीचर फिल्म 'बैटल ऑफ बिट्टोरा' में नजर आएंगी. फिल्म का निर्माण अनिल कपूर फिल्म एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क के बैनर तले होगा. यह फिल्म अनुजा चौहान के एक उपन्यास पर आधारित है, जिसमें दो उभरते राजनेताओं की प्रेम कहानी दिखाई जाएगी, जो एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं.