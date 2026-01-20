अमिताभ बच्चन के साथ थी सुपरहिट जोड़ी, पति छोड़कर चला गया पाकिस्तान, 3 अफेयर और फिर गुमनाम मौत

Parveen Babi Death Anniversary: परवीन बॉबी, 1970 के दशक की टॉप एक्ट्रेस थीं. वह उस दौर में ग्लैमरस रोल के लिए जानी जाती थीं. उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं. जिनमें दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एन्थोनी और शान जैसी फिल्म शामिल हैं. हालांकि परवीन बाबी की फिल्मी करियर जैसी उनकी पर्सनल लाइफ शानदार नहीं थी. कई हिट फिल्में देने के बाद परवीन को मानसिक बीमारी से जूझने के कारण फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी.

परवीन की लवस्टोरी

परवीन का नाम डैनी डेन्जोंगपा, कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ जुड़ा. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक परवीन ने एक पाकिस्तानी व्यक्ति से शादी की थी, हालांकि वो पाकिस्तान चला गया और कभी वापस नहीं आया. BBC न्यूज हिंदी को दिए एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने परवीन बाबी की शादी के बारे में बात की थी. परवीन प्यार के मामले में बदकिस्मत थी, यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि जिस आदमी से उनकी शादी हुई थी, उसने भी उन्हें छोड़ दिया.

महेश भट्ट के अनुसार, उन्हें एक्ट्रेस की शादी के बारे में तब पता चला जब वे उनके साथ रिश्ते में थे, क्योंकि उनकी मां अक्सर उस आदमी के बारे में बात करती थीं. मैं उनके साथ रह रहा था. तो वहां, इस बारे में बात हुई कि उनकी एक बार शादी हुई थी और फिर वह आदमी पाकिस्तान चला गया."

महेश भट्ट ने आगे खुलासा किया कि सालों बाद परवीन बाबी से अलग होने के बाद एक आदमी उनसे पाकिस्तान में मिलना चाहता था. जहां वे 2003 में एक फिल्म फेस्टिवल के लिए गए थे. हालांकि, वे अपने बिजी शेड्यूल के कारण उनसे मिल नहीं पाए. उस पल को शेयर करते हुए, उन्होंने कहा, "कई साल बाद 2003 में मैं एक फिल्म फेस्टिवल के लिए पाकिस्तान गया था. वहां मुझे बताया गया कि कोई आपसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाया.

महेश भट्ट और परवीन बाबी की प्रेम कहानी

परवीन बाबी और महेश भट्ट की प्रेम कहानी ज्यादा समय तक नहीं चली. परवीन को उनसे तब प्यार हुआ, जब वह अपनी पहली पत्नी लॉरेन ब्राइट के साथ शादीशुदा थे. उन्हें किरण भट्ट के नाम से भी जाना जाता है, वह पूजा भट्ट और राहुल भट्ट की मां हैं. यह साल 1977 की बात है, जब परवीन का कबीर बेदी से ब्रेकअप हुआ था. कबीर के साथ रिश्ता खत्म होने के बाद परवीन बहुत दुखी थीं और उन्हें महेश भट्ट में सहारा मिला. हालांकि, उनका रिश्ता एक्ट्रेस की बिगड़ती मानसिक सेहत की वजह से यह रिश्ता टूट गया.

कबीर बेदी और परवीन बाबी

कबीर बेदी और परवीन बाबी का रिश्ता सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला टॉपिक था. वह पहली महिला थीं जिन्होंने प्रतिमा से शादी खत्म होने के बाद कबीर के टूटे हुए दिल को सहारा दिया था. हालांकि, उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और वे अलग हो गए. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि कबीर बेदी की वजह से परवीन बाबी की मानसिक सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा था. महेश भट्ट से ब्रेकअप के बाद परवीन लाइमलाइट से गायब हो गईं और इंडस्ट्री छोड़कर मीडिया की चकाचौंध से दूर एक शांत जिंदगी जीने लगीं. 2005 में परवीन 52 साल की उम्र में अपने घर में मृत पाई गईं.