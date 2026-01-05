डेनमार्क में जन्म, बनी इंडिया की टॉप एक्ट्रेस, 2026 में दांव पर लगे 1150 करोड़- पहचाना इस लड़की को?

इंडियन सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Pdukone) आज अपना 40वां जन्मदिन मना रही हैं. 5 जनवरी 1986 को डेनमार्क के कोपेनहेगन में जन्मीं दीपिका ने भारतीय. सिनेमा में दो दशकों से ज्यादा का सफर तय किया है. 2007 में 'ओम शांति ओम' से डेब्यू करने वाली दीपिका पादुकोण आज इंडस्ट्री की सबसे महंगी और भरोसेमंद स्टार हैं. दीपिका पादुकोण के जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर फैन्स उन्हें खूब बधाई दे रहे हैं. हालांकि बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण न्यूयॉर्क में परिवार के साथ छुट्टियां मना रही हैं. आइए जानते हैं कौन सी फिल्में दीपिका पादुकोण के हाथ से निकलीं और 2026 में किन फिल्मों से मचाएंगी धमाल.

दीपिका पादुकोण का करियर हमेशा सफलताओं से भरा रहा है. 'पठान', 'जवान' और 'कल्कि 2898 एडी' जैसी फिल्मों ने उन्हें ग्लोबल स्तर पर स्थापित किया. वह मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की भी बड़ी पैरोकार हैं और अपनी फाउंडेशन के जरिए लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं. मां बनने के बाद दीपिका ने वर्क-लाइफ बैलेंस पर जोर दिया, जिससे इंडस्ट्री में नई बहस छिड़ी. जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर खूब हंगामा भी हुआ.

2025 में हाथ से निकले तो बड़े प्रोजेक्ट

हालांकि, 2025 दीपिका के लिए विवादों भरा साल रहा. दो मेगा-प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से निकल गए. पहला. संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट', जिसमें प्रभास के साथ लीड रोल था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फीस, शिफ्ट टाइम और अन्य मांगों पर मतभेद के कारण दीपिका बाहर हो गईं. दूसरा 'कल्कि 2898 एडी' का सीक्वल, नाग अश्विन की इस साइंस-फिक्शन फिल्म में दीपिका का रोल महत्वपूर्ण था, लेकिन निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वह पार्ट 2 का हिस्सा नहीं होंगी. वजहें बताई गईं कि फीस में 25 फीसदी इजाफे की मांग, 7-8 घंटे की शिफ्ट और क्रू के लिए स्पेशल सुविधाएं. ये दोनों फिल्में अब दीपिका के बिना बन रही हैं.

दीपिका पादुकोण की अपकमिंग मूवीज

दीपिका पादुकोण के हाथ से 2025 में दो बड़े प्रोजेक्ट निकल जाने के बावजूद 2026 में वह अपनी स्टार पावर दिखाएंगी. नए साल में उनके पास कई हाई-प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स हैं, जिन पर कुल 1150 करोड़ से ज्यादा का दांव लगा है. सबसे चर्चित 'किंग' है जो शाहरुख खान के साथ उनकी छठी फिल्म होगी. सिद्धार्थ आनंद निर्देशित यह एक्शन थ्रिलर 350 करोड़ के बजट पर बन रही है. दीपिका इसमें महत्वपूर्ण रोल में हैं और फिल्म 2026 में रिलीज होगी.

दीपिका पादुकोण की एक और बिग बजट फिल्म है AA22xA6. जिसे जवान फेम डायरेक्टर एटली डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें पुष्पा फेम अल्लू अर्जुन लीड रोल में हैं. इस फिल्म का बजट लगभग 800 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. फिल्म की जिस तरह की झलक दिखाई गई है, उसके बाद से फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं.

दीपिका पादुकोण के इन प्रोजेक्ट्स पर नजर डालें तो उनके लिए साल 2026 काफी हैपनिंग रहने वाला है. वह मां बनने के बाद फुल कमबैक करेंगी. उम्मीद करते हैं कि मां बनने के बाद की उनकी ये वापसी जरूर बॉक्स ऑफिस पर रंग लाएगी.