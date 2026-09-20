Vibe Vs Daayra Box Office Collection Day 2: दायरा हुई फुस्स, वाइब की निकली लौटरी, करीना की फिल्म से कुणाल खेम की फिल्म की दोगुना कमाई

Vibe Vs Daayra Box Office Collection Day 2: 18 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद 'दायरा' और 'वाइब' बॉक्स ऑफिस पर आमने-सामने हैं. जहां करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की लीड रोल वाली मेघना गुलजार की 'दायरा' की ओपनिंग धीमी रही, वहीं कुणाल खेमू की 'वाइब' ने बेहतर कलेक्शन के साथ शुरुआत की. दूसरे दिन भी दोनों फिल्मों के बीच का अंतर बना हुआ है और 'वाइब' अपनी बढ़त बनाए हुए है. इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के डेटा के अनुसार, 'दायरा' ने दूसरे दिन अब तक 0.99 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है, जबकि 'वाइब' ने 1.64 करोड़ रुपये कमाए हैं. ये आंकड़े शनिवार शाम तक के लाइव अपडेट हैं और दूसरे दिन का फाइनल कलेक्शन नहीं हैं.

'दायरा' ने पहले दिन 1 करोड़ रुपये के साथ शुरुआत की थी. फिल्म ने दूसरे दिन अब तक 0.99 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है, जिससे इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 1.99 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन अभी 2.37 करोड़ रुपये है. 'दायरा' भारत में 1,666 शो में चल रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी लगभग 16% रही है. दूसरे दिन का कलेक्शन फिल्म के ओपनिंग-डे के आंकड़े से थोड़ा कम है. हालांकि, शाम और रात के बचे हुए शो के आंकड़े जुड़ने के बाद दूसरे दिन का फाइनल नंबर बढ़ सकता है.

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इस बीच, 'वाइब' बॉक्स ऑफिस पर 'दायरा' से आगे बनी हुई है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 1.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और दूसरे दिन अब तक 1.64 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसके साथ ही कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने भारत में कुल 3.34 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इसका कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन अभी 3.98 करोड़ रुपये है. 'वाइब' 2,478 शो में चल रही है और शनिवार को अब तक इसकी ऑक्यूपेंसी लगभग 18% रही है. फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन भी पहले दिन के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन यह दूसरे दिन के कलेक्शन और कुल कमाई, दोनों में 'दायरा' से आगे है.

Vibe Vs Daayra Box Office Collection Day 2

दोनों फिल्मों के बीच का अंतर दूसरे दिन के शुरुआती आंकड़ों में साफ दिखता है. 'वाइब' ने अब तक 1.64 करोड़ रुपये कमाए हैं, जबकि 'दायरा' की कमाई 0.99 करोड़ रुपये रही है. इस तरह, दूसरे दिन 'वाइब' को 'दायरा' पर लगभग 0.65 करोड़ रुपये की बढ़त मिली है.

यह अंतर शो की संख्या और ऑक्यूपेंसी में भी दिखता है. 'वाइब' के 2,478 शो हैं और ऑक्यूपेंसी 18% है, जबकि 'दायरा' के 1,666 शो हैं और ऑक्यूपेंसी 16% है. दो दिनों के बाद 'वाइब' ने 3.34 करोड़ रुपये कमाए हैं, जबकि 'दायरा' की कमाई 1.99 करोड़ रुपये है. दूसरे दिन के फाइनल आंकड़े यह साफ करेंगे कि पहले वीकेंड में दोनों फिल्मों ने कैसा प्रदर्शन किया है.

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'दायरा' के बारे में

मेघना गुलजार की डायरेक्ट की गई फिल्म 'दायरा' में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म डीसीपी अजूनी कोहली और डीसीपी रमन कुमार की कहानी है, जो एक विवादित मामले में आमने-सामने आ जाते हैं. फिल्म न्याय, जवाबदेही और कानून का पालन करने व तुरंत न्याय पाने के बीच के अंतर जैसे सवालों को उठाती है. जितेंद्र जोशी, क्षिती जोग और बिस्वपति सरकार भी फिल्म की कास्ट का हिस्सा हैं.

'वाइब' के बारे में

कुणाल खेमू की डायरेक्ट की गई फिल्म 'वाइब' एक एक्शन-कॉमेडी है, जिसमें खेमू, प्रीति जिंटा और स्पर्श श्रीवास्तव हैं. यह फिल्म दो करीबी दोस्तों की कहानी है जिनकी सामान्य जिंदगी में अचानक एक अप्रत्याशित मोड़ आता है और वे एक रोमांचक एडवेंचर में फंस जाते हैं. फिल्म में वंशिका धीर, यशपाल शर्मा और दिनेश लाल यादव भी हैं.

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