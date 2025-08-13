100 से ज्यादा फिल्में, आखिरी TV शो के दौरान पड़ी ऐसी बीमार फिर नहीं की वापसी, एक्ट्रेस का 88 की उम्र में निधन

जानी-मानी बंगाली अदाकारा बसंती चटर्जी का मंगलवार रात यहां उनके घर पर निधन हो गया. वह 88 वर्ष की थीं। उनके परिवार ने यह जानकारी दी. ‘पश्चिम बंगाल मोशन पिक्चर आर्टिस्ट्स फोरम‘ के एक प्रवक्ता ने बताया कि चटर्जी लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थीं. वह एक अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में महीनों तक भर्ती रहीं और बाद में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी थी. डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि इस अवस्था में उन्हें नर्सों की निगरानी में घर पर ही रखा जाए.

पांच दशकों से ज्यादा के कॅरियर में चटर्जी ने 100 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया जिनमें ‘ठगिनी', ‘मंजरी ओपेरा' और ‘आलो' जैसी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और लोकप्रिय फिल्में शामिल हैं. उन्होंने ‘भूतु', ‘बोरोन', ‘दुर्गा दुर्गेशरी' जैसे लोकप्रिय टीवी धारावाहिकों में भी अभिनय किया. वह आखिरी बार धारावाहिक ‘गीता एलएलबी' में दिखायी दी थीं जिसकी शूटिंग के दौरान वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गयी थीं. उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अभिनेता भास्वर चटर्जी ने कहा, ‘‘उन्हें पिछले कुछ समय से काफी शारीरिक पीड़ा हो रही थी.'' भास्वर चटर्जी ने कहा कि गिरते स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के बावजूद उनका हुनर अद्वितीय था.