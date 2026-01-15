विज्ञापन

तारा सुतारिया से ब्रेकअप की खबरों के बाद वीर पहाड़िया का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, बोले- वक्त बदलता जरूर है

तारा सुतारिया से ब्रेकअप की खबरों के बाद अब एक्टर वीर पहाड़िया का लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

तारा सुतारिया से ब्रेकअप की खबरों के बीच वीर पहाड़िया का पोस्ट वायरल
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया इन दिनों चर्चा में हैं. हाल ही में एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट के बाद कपल के ब्रेकअप की खबरें सामने आईं. इसके चलते दोनों चर्चा में हैं. जबकि हाल ही में नुपूर सेनन और स्टेबिन बेन के वेडिंग रिसेप्शन में वीर पहाड़िया अकेले पहुंचे थे. लेकिन अब एक्टर का क्रिप्टिक पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है, जिसमें वह वक्त बदलने का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं. इसके चलते इंटरनेट यूजर्स इसे ब्रेकअप से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं.

वीर पहाड़िया ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट

इंस्टाग्राम पर वीर पहाड़िया ने अपने फोटोशूट की कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें उनके चेहरे पर इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं. फोटो में वह ब्लैक स्लीवलेस टीशर्ट में नजर आ रहे हैं और अपनी फिजीक को फ्लॉन्ट करते हुए दिख रहे हैं. हालांकि जिस चीज ने फैंस का ध्यान खींचा वह था तस्वीरों के साथ लिखा गया कैप्शन, जिसमें एक्टर ने लिखा, वक्त बुरा हो या अच्छा, एक ना एक दिन बदलता जरूर है.

इंटरनेट ने पोस्ट पर दिया रिएक्शन

पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर करते ही इंटरनेट यूजर्स ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. एक यूजर ने लिखा, अगर रुमर्स सच हैं, प्लीज तारा के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचा. आप दोनों साथ में हर मायने में डायनैमिक हैं. एक बार फिर कोशिश करें. दूसरे यूजर ने लिखा, भाई दोबारा साथ आ जाइए. गलतफहमी जिंदगी में होती रहती हैं. इसे जल्द से जल्द सुलझाएं. तीसरे यूजर ने लिखा, जब चीजें बहुत खूबसूरत होती हैं तौ कैसे यह खत्म हो सकती है.

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का हुआ ब्रेकअप

तारा सुतारिया का एपी ढिल्लों को गले लगाने और किस करने का वीडियो काफी चर्चा में रहा था, जिसमें उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया भी मौजूद थे. वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ, जिसके बाद एक्ट्रेस ने ट्रोल करने वालों को खूब खरीखोटी सुनाई. लेकिन इसके बाद खबर सामने आई कि वीर पहाड़िया के साथ तारा सुतारिया का ब्रेकअप हो गया है. इस बीच कई मौकों पर वीर को तारा के बिना देखा गया.

