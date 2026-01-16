हीरो-हीरोइन ने अपने खर्च पर बनाया था ये गाना, यूट्यूब पर आते ही हुआ ऐसा हिट मिल चुके हैं 328 मिलियन व्यूज

इंस्टाग्राम पर एक गाना बहुत वायरल हुआ है. गाने का नाम था वे हानिया और इसकी दीवागनी ऐसी थी कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो, फैशन टिप्स देने वाले डांस वीडियो बनाने वाले है या कपल वीडियो बनाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस गाने का जादू हर किसी पर छाया. म्यूजिक वीडियो की बात करें इसमें सरगुन मेहता और रवि दुबे की रोमंटिक केमिस्ट्री ने खूब जादू चलाया. लेकिन टीवी शो के लिए बना ये गाना इतना वायरल कैसे हुआ और रवि और सरगुन इसका हिस्सा कैसे बने? ये सारी बातें और इस गाने के बिहाइंड द सीन किस्से सुनाए इस गाने के सिंगर डैनी ने. एनडीटीवी से खास बातचीत में डैनी ने बताया कि आखिर ये गाना बना कैसे और रवि और सरगुन ने इस गाने के लिए क्या क्या किया.

नहीं पता था इतना हिट हो जाएगा वे हानिया!

जब हमने डैनी से पूछा कि इस गाने से आपको कितनी उम्मीदें थीं तो डैनी ने कहा कि उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि टीवी शो के लिए बनाया गया एक गाना इतना पसंद किया जाएगा कि इस पर एक सिंगल म्यूजिक वीडियो बन जाएगा. डैनी ने बताया कि म्यूजिक वीडियो बनाने का आइडिया वीडियो में नजर आ रहे रवि और सरगुन का ही था.

डैनी ने बताया, रवि दुबे और सरगुन मेहता जब उनसे मिले तो उन्होंने इस वायरल गाने पर एक म्यूजिक वीडियो बनाने की बात की. इस बारे में डैनी को कोई आइडिया नहीं था. ऐसे में रवि और सरगुन ने ही खुद आगे बढ़कर इसे प्लान किया. दरअसल रवि और सरगुन वेकेशन के लिए लंदन जा रहे थे. ऐसे में उन्होंने प्लान किया कि गाने की शूटिंग भी वहीं कर ली जाए. इस तरह यह गाना बना, सोशल मीडिया पर आया और छा गया.