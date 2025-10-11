उर्फी के बाल बने चिड़िया का घोंसला, हेयर स्टाइलिस्ट पर भड़कीं, नौकरी से निकाला, वीडियो देख लोग बोले- स्क्रिप्ट अच्छी है...

टीवी एक्ट्रेस और अपनी अतरंगी और रोजमर्रा में इस्तेमाल में आने वाली चीजों से ड्रेस तैयार कर पहनने वाली उर्फी जावेद फैशन की दुनिया में एक नया नाम बन गई हैं. उर्फी की कुछ ड्रेस तो ऐसी भी रही हैं, जिनकी कॉपी इंटरनेशनल फैशन इवेंट मेट गाला में नजर आई. इसके बाद से तो उर्फी की फैशन की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई. इसी के साथ एक्ट्रेस ट्रोल भी खूब होती हैं, कभी अपनी ड्रेस को लेकर तो कभी अपने चेहरे के बिगड़ते हाल की वजह से. बीते कुछ समय पहले उर्फी का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था और लोगों ने उन्हें सर्जरी के नाम पर खूब घेरा था. अब उर्फी जावेद के बालों का बुरा हाल हो गया है. इस वीडियो में उर्फी जावेद का अपनी हेयरस्टाइलिश पर गुस्सा होते देखा जा रहा है.



हेयर स्टाइलिस्ट को नौकरी से निकाला



वीडियो में देख सकते हैं कि उर्फी व्हाइट रंग की टी-शर्ट पहने कार पार्किंग एरिया में अपनी हेयर स्टाइलिस्ट पर बिगड़ती नजर आ रही हैं. उर्फी कह रही हैं कि उनकी हेयर स्टाइलिस्ट ने उनके बालों का सत्यानाश कर दिया है. वीडियो में देख सकते हैं कि उर्फी के बालों का लुक चिड़िया के घोंसले के जैसा दिख रहा है. उर्फी आगे कहती हैं, 'पहले लोग मेरे कपड़े और चेहरे और होंठ का मजाक बनाते थे और अब वो मेरे बालों का भी मजाक बना देंगे'. इसके बाद उर्फी अपनी हेयर स्टाइलिस्ट के बैग में से एक शैंपू बोतल निकालती हैं और उसपर चिल्लाती है. गुस्से से लबरेज उर्फी अंत में अपनी कार में बैठ यह कहकर चली जाती हैं, यू आर फायर्ड. यानि उर्फी ने अपनी हेयरस्टाइलिश को नौकरी से निकाल दिया है.



लोगों ने कहा स्क्रिप्ट अच्छी है

अब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में यूजर्स क्या-क्या कमेंट पोस्ट कर रहे हैं, आइए पढ़ते हैं. इस पर एक यूजर लिखता है, 'यह फिर कोई इसका पब्लिसिटी स्टंट है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'स्क्रिप्ट अच्छी है'. तीसरे ने लिखा है, 'इसकी बात में मत आना, ये शैंपू का प्रमोशन कर रही है'. चौथा यूजर लिखता है, 'उर्फी यह सब नाटक लोगों का ध्यान पाने के लिए करती है'. एक और लिखता है, 'यह दूसरी राखी सावंत बनती जा रही है'. उर्फी का वीडियो अब उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है.