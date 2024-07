धर्मेंद्र की वो एक्ट्रेस, जिन्हें 58 साल बाद भी नहीं भुला पाए धरम पाजी, कहते थे फेवरेट

सुपरस्टार धर्मेंद्र, जिन्होंने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से एक्टिंग डेब्यू किया था. वह 60s से फैंस के दिलों की धड़कन हैं. उन्होंने शोले, धर्मवीर, लोहा, हुकुमत, मेरा गांव मेरा देश और आंखें जैसी फिल्मों में काम किया. वहीं हेमा मालिनी से लेकर रेखा तक उनकी हीरोइनें रहीं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 88 वर्षीय धर्मेंद्र की फेवरेट एक्ट्रेस कौन हैं, जिन्हें 58 साल बाद भी धरम पाजी नहीं भुला पाए और उन्हें फेवरेट कहते हैं. यह एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि एक्ट्रेस उमा देवी हैं, जो कि टुन टुन के नाम से मशहूर हैं.

दरअसल, द कपिल शर्मा कॉमेडी शो के मंच पर सुपरस्टार धर्मेंद्र से जब पूछा गया कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन हैं. तब सनी देओल, बॉबी देओल भी उनकी तरफ बड़े अचरज से देखने लगे कि वो किस एक्ट्रेस का नाम लेते हैं. जबकि कई फैंस तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि वह हेमा मालिनी का नाम लेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने टुन टुन का नाम लिया. हालांकि यह पहली बार नहीं है जब धरम पाजी ने उनका नाम लिया. इससे पहले एक्स पर उन्होंने फिल्म के एक सीन की फोटो शेयर की थी, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, टुन टुन जी, 'मेरी सबसे फेवरेट डार्लिंग है. मुझे ऐसे प्यारे लोगों की याद आती है... लेकिन जिंदगी चलती रहती है...'

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि टुन टुन फिल्म इंड्रस्ट्री की बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन कॉमिक एक्ट्रेस रही हैं. उन्होंने धर्मेंद्र के साथ 1966 में दिल ने फिर याद किया में काम किया था. मूवी में धर्मेंद्र के अलावा रहमान, नूतन, जीवन जैसे कलाकार अहम भूमिका में थे. जबक धरम पाजी और नूतन का डबल रोल था. धर्मेंद्र के एक किरदार का नाम था अशोक और दूसरे किरदार का नाम था भोला. भोला नाम का कैरेक्टर फिल्म में टुन टुन का हसबैंड बनता है.

TunTun ji , was my most darling heroine. I miss such loving persons ….. but life goes on and on ….. pic.twitter.com/hJq1AGk0Ky