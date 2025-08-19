धर्मेंद्र ने टोपी और शॉल पहनकर दिया प्यार और भाईचारे का संदेश, बोले– हर मजहब, हर कौम...

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस के साथ तस्वीरें व वीडियो शेयर करते रहते हैं. हाल ही में धर्मेंद्र ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें कुछ लोग उन्हें टोपी और शॉल पहनाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के साथ उन्होंने जो कैप्शन लिखा, उसने सभी का दिल जीत लिया. धर्मेंद्र ने लिखा, "दोस्तों, हर कौम और हर मजहब को प्यार से देखोगे तो प्यार और दोस्ती और बढ़ेगी. मिल-जुलकर हम सब तरक्की करेंगे. हमारा देश तरक्की करेगा. प्यार".

धर्मेंद्र के इस संदेश को उनके फैंस ने खूब सराहा और कमेंट्स में उन्हें ढेर सारा प्यार दिया. धर्मेंद्र हमेशा से ही अपने सादगी भरे स्वभाव और जमीन से जुड़े अंदाज के लिए जाने जाते हैं. वो फिल्मों में जितने बड़े सितारे रहे हैं, उतने ही बड़े दिल के इंसान भी माने जाते हैं.

अपने समय के दिग्गज अभिनेता हैं धर्मेंद्र

धर्मेंद्र 60 और 70 के दशक के सबसे लोकप्रिय हीरो रहे हैं और उन्होंने शोले, चुपके चुपके, अनुपमा, सत्यकाम और धरम वीर जैसी बेहतरीन फिल्मों से हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाई दी. एक्शन हो, रोमांस हो या कॉमेडी, धर्मेंद्र हर किरदार में ढल जाते थे और इसी वजह से उन्हें 'ही-मैन ऑफ बॉलीवुड' कहा गया. आज भले ही धर्मेंद्र फिल्मों में कम नजर आते हैं, लेकिन उनका जादू फैंस पर अब भी कायम है. हाल ही में वो शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' नजर आए थे और आने वाले टाइम में उन्हें 'अपने 2' में देखा जाएगा. इसके अलावा भी धर्मेंद्र के पास कई प्रोजेक्ट्स हैं.

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए धर्मेंद्र अक्सर अपने खेत, परिवार और पुराने दिनों की झलकियां शेयर करते हैं. उनका ये नया वीडियो न केवल उनके सादगी भरे व्यक्तित्व को दर्शाता है, बल्कि समाज को एक खूबसूरत संदेश भी देता है कि प्यार और भाईचारे से ही देश की असली तरक्की संभव है.