नवरात्रि पर मां दुर्गा का ये भोजपुरी गाना जीत लेगा फैंस का दिल, यूट्यूब पर आते ही कर रहा है ट्रेंड

शारदीय नवरात्रि कब है? नवरात्रि की पूजा कैसे होती है? नवरात्रि के फेमस गाने कौन से है? यह तो आप गूगल या इंटरनेट पर सर्च कर रहे होंगे. लेकिन आज हम आपको नवरात्रि से पहले रिलीज हुए भोजपुरी गाने के बारे में बताने जा रहे हैं. कुछ घंटे पहले नया गाना 'तू ही दुर्गा हऊ तू ही काली हऊ' रिलीज हुआ है, जिसकी जानकारी एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने दी है. रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर गाने का पोस्टर जारी किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "'तू ही दुर्गा हऊ तू ही काली हऊ' रिलीज हो गया है." गाने का पोस्टर सामने आते ही, देवी दुर्गा की भव्य छवि और उनके सामने श्रद्धा से हाथ जोड़े खड़े रानी और उनके सह-कलाकारों को देखकर फैंस उत्साहित हो उठे.

यह गीत भक्ति और मनोरंजन का एक सुंदर मिश्रण है, जिसे प्रमोद प्रेमी यादव और प्रियंका सिंह ने अपनी मधुर आवाज दी है. इसके बोल कृष्णा बेदर्दी ने लिखे हैं और रौशन सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया है. इस गाने में एमके गुप्ता जॉय की कोरियोग्राफी भी काबिले-तारीफ है. इसमें कई जाने-माने कलाकार जैसे संजय पांडे, राम शर्मा, मंटू सिंह, राखी मिश्रा, श्रेया पांडेय, आर्यन बाबू और सन्नी खान भी शामिल हैं. यह गीत नवरात्रि के उत्सव को और भी खास बना देगा.

भोजपुरी सिनेमा का यह नया प्रयोग दर्शकों को नवरात्रि के उत्सव में डुबाने को तैयार है. भक्तिमय गीत रिलीज होते ही लाखों व्यूज बटोर चुका है.रानी के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी हालिया वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' थी. इस फिल्म का निर्देशन इश्तियाक शेख बंटी ने किया है.

अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह 'परिणय सूत्र' में नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग जारी है. इसके अलावा, वह 'अम्मा' फिल्म में भी नजर आएंगी, जो सिनेमाघरों के बजाय सीधे टीवी पर प्रसारित की जाएगी. उनके कई अन्य अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी अभी रिलीज के लिए तैयार हैं.