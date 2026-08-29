टॉक्सिक के सिंगर ने किया नेपाल और असम में बाढ़ प्रभावितों की मदद का ऐलान, कॉन्सर्ट का एक-एक पैसा करेंगे दान

असम में बाढ़ से भारी तबाही के एक महीने बाद, नेपाल ने अपनी सबसे भयानक त्रासदियों में से एक का सामना किया. नेपाल-तिब्बत सीमा के पास ग्लेशियर टूटने से अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) के कारण लगभग 25,000 लोग बेघर हो गए हैं. मरने वालों की संख्या बढ़कर 626 हो गई है, जबकि हजारों लोग अभी भी लापता हैं. बचाव दल अपनी खोज जारी रखे हुए हैं और दिल दहला देने वाली तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं. कई बॉलीवुड सितारे नेपाल को सपोर्ट करने के लिए सामने आए हैं. वहीं अब गायक और संगीतकार विशाल मिश्रा प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं. टॉक्सिक के गायक विशाल मिश्रा ने घोषणा की है कि वे बाढ़ राहत के लिए फंड जुटाने के लिए असम और नेपाल दोनों जगहों पर परफॉर्म करेंगे.

'जो कर सकता हूं करूंगा'

X पर शेयर किए गए एक बयान में विशाल मिश्रा ने लिखा, "जो हो रहा है उसे देखकर मेरा दिल भारी है, इसलिए मैंने एक फैसला किया है. मैं नेपाल में एक कॉन्सर्ट और असम में एक कॉन्सर्ट करूंगा. हर एक पैसा बाढ़ राहत और प्रभावित लोगों की मदद में जाएगा. मैं आपको वचन देता हूं. जल्द ही घोषणा होगी." उन्होंने कैप्शन में आगे कहा, "मजबूत बने रहो, नेपाल और असम! मैं जो कुछ भी कर सकता हूं, करूंगा! हर हर महादेव."

विशाल मिश्रा का बयान

नेटिजन्स ने विशाल के इस नेक काम की सराहना की और विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए उनकी पहल के लिए उनकी तारीफ की. एक्स पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "एक कलाकार के रूप में आपकी प्रशंसा करता था, लेकिन इसके साथ, अब मैं एक व्यक्ति के रूप में आपकी और भी अधिक प्रशंसा करता हूं." दूसरे ने लिखा, "दिल से प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद, विशाल सर. आपका दिल आपकी आवाज जितना ही सुंदर है."

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