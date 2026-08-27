Toxic Box Office Collection Day 1: यश की टॉक्सिक ने पहले दिन कमाए 140 करोड़, जवान और एनिमल को छोड़ा पीछे

गीतू मोहनदास की यश-स्टारर फिल्म 'टॉक्सिक' ने सभी उम्मीदों को पीछे छोड़ते हुए बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन जबरदस्त कमाई की. 'A' रेटिंग वाली इस फिल्म ने उन सभी अंदाजों को गलत साबित कर दिया जिनमें भारत में 80-85 करोड़ रुपये (नेट) और दुनिया भर में 110 करोड़ (ग्रॉस) की शुरुआती कमाई की बात कही गई थी. आखिर में 'टॉक्सिक' ने देश में 100 करोड़ और दुनिया भर में 140 करोड़ रुपये की कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया. ये खबर यश फैन्स के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं.

'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस अपडेट

'टॉक्सिक' से पूरे भारत में शानदार शुरुआत की उम्मीद थी. पहले दिन ये फिल्म उम्मीद से ज्यादा कमाई करती नजर आई. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने ओपनिंग डे पर पूरे भारत में 101 करोड़ रुपये (नेट) और 120 करोड़ (ग्रॉस) की कमाई की. इसमें फिल्म के हिंदी वर्जन का बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन रहा, जिसने 55 करोड़ कमाए. कन्नड़ वर्जन काफी पीछे रहा और अच्छी ऑक्यूपेंसी के बावजूद 25 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया. तेलुगु डब्ड वर्जन ने भी अच्छा परफॉर्म किया और उस दिन 11 करोड़ (नेट) कमाए. इस साल डोमेस्टिक मार्केट में किसी भारतीय फिल्म के लिए यह दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग थी. यह सिर्फ 'धुरंधर 2' की ऐतिहासिक 103 करोड़ की ओपनिंग से पीछे रही.

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हालांकि, इंटरनेशनल मार्केट में 'टॉक्सिक' को 'धुरंधर 2' और 'पठान' जैसी फिल्मों जैसी पहुंच नहीं मिल पाई. इसने पहले दिन विदेशों में 2 मिलियन डॉलर से कुछ ज्यादा की कमाई की. फिर भी यह फिल्म को दुनिया भर में 140 करोड़ की ओपनिंग-डे ग्रॉस कमाई दिलाने के लिए काफी था, जो कन्नड़ सिनेमा के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग है.

'टॉक्सिक' की पहले दिन की कमाई इसे भारतीय फिल्मों की अब तक की टॉप-15 ओपनिंग में जगह दिलाने के लिए काफी थी. भारत में शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत, गीतू मोहनदास की यह फिल्म 'पठान' (104 करोड़), 'एनिमल' (116 करोड़), 'आदिपुरुष' (127 करोड़) और 'जवान' (129 करोड़) जैसी बड़ी फिल्मों की ग्लोबल ओपनिंग कमाई को पीछे छोड़ने में कामयाब रही.

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वहीं यह यश के अपने 164 करोड़ के रिकॉर्ड से पीछे रह गई, जो चार साल पहले 'KGF चैप्टर 2' ने बनाया था. यह साल की सबसे बड़ी ओपनिंग - 'धुरंधर 2' की 205 करोड़ की कमाई से भी काफी पीछे रह गई.