विज्ञापन

नम्रता शिरोड़कर को गणेश चतुर्थी पर आई पति महेश बाबू की याद, लिखा- आपको बहुत मिस कर रही हूं...

नम्रता शिरोड़कर ने गणेश चतुर्थी के मौके पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह पति महेश बाबू को मिस करने की बात कहती नजर आ रही हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
नम्रता शिरोड़कर को गणेश चतुर्थी पर आई पति महेश बाबू की याद, लिखा- आपको बहुत मिस कर रही हूं...
नम्रता शिरोड़कर ने गणेश चतुर्थी पर शेयर किया पोस्ट
नई दिल्ली:

गणेश चतुर्थी की बुधवार से शुरुआत हो गई. इस दिन लोग ढोल-नगाड़ों के साथ बप्पा को अपने-अपने घर लेकर आते हैं. इसी कड़ी में सेलेब्स भी अपने घर विघ्नहर्ता भगवान गणेश को लेकर आए हैं. इसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर सेलेब्स ने शेयर की हैं. इसी बीच एक्ट्रेस नम्रता शिरोड़कर ने गणपति बप्पा को घर पर विराजमान करने के बाद कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह अपने दोनों बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं. लेकिन फोटो में उनके पति और सुपरस्टार महेश बाबू मिसिंग हैं. हालांकि खुद पोस्ट में एक्ट्रेस ने भी पति को याद करने की बात कही है. 

इंस्टाग्राम पर नम्रता शिरोड़कर ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, बप्पा घर आ गए हैं और हम सभी बहुत खुश हैं. आप सभी को प्यार, शांति और समद्धि का आशीर्वाद मिले. महेश आपको बहुत मिस कर रही हूं. हैप्पी गणेश चतुर्थी सभी को. इस पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने हार्ट इमोजी भी शेयर की है. 

तस्वीरों की बात करें तो पीले रंग के सूट में नम्रता शिरोड़कर नजर आ रही हैं. जबकि उनकी बेटी सितारा साउथ इंडियन लुक में और बेटा ट्राउजर और टीशर्ट में नजर आ रहा है. इस तस्वीर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. खुद नम्रता शिरोड़कर की बहन शिल्पा ने भी रिएक्शन देते हुए लिखा गणपति बप्पा मोरया. 

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि साउथ फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू को 'प्रिंस ऑफ टॉलीवुड' कहा जाता है. वह मशहूर तेलुगु अभिनेता कृष्णा घट्टामनेनी के बेटे हैं.  उन्होंने करियर में मुरारी (2001), ओक्कडु (2003), अथाडु (2005), और पोकिरी (2006) जैसी फिल्मों के साथ तेलुगु सिनेमा में अपनी धाक जमाई है. बात करें महेश बाबू के निजी जीवन की तो सुपरस्टार की नम्रता शिरोडकर के साथ मुलाकात साल 2000 में उनकी फिल्म 'वामसी' के सेट पर हुई थी. दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी और उन्होंने फरवरी 2005 में शादी कर ली. नम्रता और महेश के दो बच्चे हैं। बेटे का नाम गौतम घट्टामनेनी और बेटी का नाम सितारा घट्टामनेनी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Namrata Shirodkar, Mahesh Babu, Namrata Shirodkar News, Namrata Shirodkar Husband
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com