भारत में BKFC-BKFL का ऐतिहासिक लॉन्च, कॉनर मैकग्रेगर और टाइगर श्रॉफ बने गेमचेंजर

बेयर नकल फाइटिंग चैंपियनशिप (BKFC) और बेयर नकल फाइट लीग (BKFL) ने भारत में अपने ऐतिहासिक प्रवेश की आधिकारिक घोषणा की है, जिससे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जुनूनी कॉम्बैट स्पोर्ट्स बाजारों में से एक का द्वार खुल गया है. इस ऐतिहासिक विस्तार का नेतृत्व कर रहा है वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स (WLF) - जो BKFC का आधिकारिक लाइसेंस धारक है.

WLF की सह-स्थापना राजेश बंगा, सुनील मैथ्यू और सिराज गिल ने की है. ये तीनों, डेविड फेल्डमैन और कॉनर मैकग्रेगर के साथ मिलकर, प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता पराग सांघवी और भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार एवं मार्शल आर्टिस्ट टाइगर श्रॉफ को बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर चुके हैं, ताकि भारत को केंद्र में रखते हुए BKFC को एक वैश्विक फिनॉमिना के रूप में विकसित किया जा सके. उल्लेखनीय है कि BKFC पहले ही दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता कॉम्बैट स्पोर्ट्स संगठन बन चुका है.

वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स (WLF) वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत साख के साथ भारत में प्रवेश कर रहा है. बीते वर्ष WLF ने मिडिल ईस्ट में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक BKFC इवेंट सफलतापूर्वक आयोजित किया था- दुबई में हुआ यह हाउसफुल इवेंट दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह का कारण बना और लाइव कॉम्बैट एंटरटेनमेंट के नए मानक स्थापित किए.

कॉम्बैट स्पोर्ट्स के इतिहास में पहली बार, भारत में टीम-आधारित बेयर-नकल लीग फॉर्मेट पेश किया जाएगा, जो मुकाबलों को एक हाई-स्टेक्स वैश्विक फ्रेंचाइज प्रतियोगिता में बदल देगा- जिससे यह खेल और भी तेज, ज्यादा उग्र और दुनियाभर के दर्शकों के लिए पहले से कहीं अधिक रोमांचक बन जाएगा. प्रारंभिक टीमों में शामिल हैं: क्रशर्स • पनिशर्स • वॉरियर्स • फैंटम्स • ग्लैडिएटर्स • इंफर्नोज.

प्लेटफार्म की लीडरशिप को और मजबूती देने के लिए श्री राहुल सक्सेना को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है. वे कई अरब डॉलर के वैश्विक ब्रांड्स को स्थापित और विस्तार देने के लिए व्यापक रूप से पहचाने जाते हैं और संगठन में अद्वितीय व्यावसायिक व संचालन विशेषज्ञता लेकर आए हैं. 1.4 अरब से अधिक आबादी, गहरी मार्शल परंपराओं और तेज़ी से बढ़ती स्पोर्ट्स व्यूअरशिप वाला भारत अब BKFC, BKFL और WLF की वैश्विक विकास रणनीति का एक अहम स्तंभ बन गया है.

राजेश बंगा, सुनील मैथ्यू और सिराज गिल ने कहा, “भारत सिर्फ एक बाज़ार नहीं है, यह वैश्विक कॉम्बैट स्पोर्ट्स का भविष्य है. BKFC, BKFL और WLF के साथ मिलकर हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो भारतीय फाइटर्स को तैयार करेगा, वैश्विक सितारे पैदा करेगा और लाखों प्रशंसकों को वर्ल्ड-क्लास फाइट एंटरटेनमेंट प्रदान करेगा".

बोर्ड सदस्य श्री पराग सांघवी ने कहा, “यह वह बिंदु है जहां विश्वस्तरीय कहानी कहने की कला और कच्चे, बेबाक खेल का मेल होता है. WLF, BKFC और कॉनर मैकग्रेगर के साथ हम सिर्फ एक लीग लॉन्च नहीं कर रहे. हम भारत से एक वैश्विक स्पोर्ट्स IP की नींव रख रहे हैं, जो दुनिया भर में ध्यान, प्रतिभा और फैनडम को आकर्षित करेगी.”

BKFC के संस्थापक और अध्यक्ष डेविड फेल्डमैन ने कहा, “भारत लंबे समय से हमारे रोडमैप पर रहा है. इसका पैमाना, ऊर्जा और संस्कृति- इसकी कोई तुलना नहीं है. जिस नेतृत्व टीम को हमने तैयार किया है और WLF के साथ हमारी साझेदारी के ज़रिये, हम कॉम्बैट स्पोर्ट्स के सबसे शुद्ध रूप को ऐसे देश में ला रहे हैं जो इसके लिए पूरी तरह तैयार है.” BKFC के ग्लोबल पार्टनर कॉनर मैकग्रेगर ने कहा, “भारत के डीएनए में योद्धा बसते हैं. भारत में BKFC और BKFL के साथ जो हम बना रहे हैं, वैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा. यह सिर्फ़ विस्तार नहीं है- यह एक क्रांति है.”

भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार और मार्शल आर्टिस्ट टाइगर श्रॉफ ने कहा, “कॉनर मैकग्रेगर के साथ खड़े होकर भारतीय खेल के लिए कुछ ऐतिहासिक रचने का सम्मान महसूस कर रहा हूं. यह सिर्फ एक फाइट नहीं है- यह एक वैश्विक आंदोलन है और इतिहास लिखा जा रहा है. जैसे सिनेमा, वैसे ही खेल भी प्रतिभा और कौशल का उत्सव है, और पराग (सांघवी) और मैं इसे भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.”

पहले आधिकारिक BKFC और BKFL टीम-आधारित इवेंट्स वर्ष 2026 में आयोजित किए जाएंगे. वेन्यू और फाइट कार्ड की घोषणाएं जल्द की जाएंगी. यह सिर्फ एक लॉन्च नहीं है. यह भारत के कॉम्बैट स्पोर्ट्स युग का जन्म है.